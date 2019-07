Chronique sur la différence: Impossibles regards

Par Antoine M: Le handicap stimule le délire littéraire. Auteur du blog writtingandliving.com.

Je suis dans une impasse romanesque. Une réflexion s’imposait. Comment peut-on prétendre à une vie normale quand on est différent ? Je ne juge pas, je constate. Les yeux voient ce qu’ils ont envie de voir. Le cerveau analyse ensuite les données existentielles et s’approprie une sorte de promotion magistrale afin que son propriétaire se fasse une image précise de son sort et de celui des autres. Un droit qui n’a pas lieu d’être.

Certes, le monde est imparfait. La raison qui pousse les êtres humains à s’aimer ou se détester les uns les autres est une notion qui ne disparaîtra (mal)heureusement jamais, la différence. Je suis une personne handicapée et je veux prôner le mérite de ces femmes et de ces hommes qui portent malgré eux un fardeau presque indescriptible.

Je marche dans le couloir de cet hôpital montpelliérain. Avant de rejoindre ma chambre blanchâtre, j’entrevois à travers une porte une jeune fille qui doit avoir le même âge que moi. Elle est assise dans cet énorme fauteuil au mécanisme aussi sophistiqué qu’un moteur de voiture. Tous ses membres tremblent, sa tête est posée de travers sur un appui en mousse, le regard dans le vide. Malgré cette posture désagréable, son joli visage attire mon attention. Pourquoi elle ? Pourquoi nous ? Je ressens soudainement une tristesse qui envahit mon âme détruite par un destin qui n’était pas le mien. Pourtant je l’accepte et le revendique de plus en plus. J’ai souffert du regard des autres et maintenant j’en ris presque.

Le handicap n’est pas assez représenté dans une société, un pays, des nations qui mettent tout en œuvre pour atteindre l’égalité d’une humanité entachée par l’infamie. J’ai envie de défendre l’idée que chaque individu porte en lui ce mal incurable. Un mal qui a également la capacité à surmonter des épreuves aussi difficiles qu’extraordinaires. Un aveugle qui joue du piano, un trisomique qui travaille dans un grand restaurant, un tétraplégique qui devient génie du temps, un infirme moteur cérébral qui séduit les plus belle femmes du monde. Certains préjugés sont enfin inversés.

Il était une fois, en l’an 2015, un prince non-charmant par son allure, mais son égocentrisme lui forgea une personnalité remarquable pour les uns, odieuse pour les autres. Il rencontra une princesse dont la normalité plus qu’impeccable lui fit perdre tout espoir de vivre une idylle qui dérogerait aux règles de l’attirance physique. Plus les jours passèrent et plus la princesse ressentit une forme de compassion, de sentiments plus que pertinents à l’égard de ce prince aux tendances autodestructrices. Ils se côtoyaient souvent mais la princesse avait peur. Elle avait peur des regards des autres. Un soir, le prince tenta d’embrasser celle qui l’aimait. Or la princesse le repoussa malgré son amour ambigu pour lui. Le prince décida de partir loin afin d’oublier cette désillusion et ce désespoir qui le hantaient de toute son âme. Désormais, il en avait la certitude : son handicap ne pouvait être compatible avec une norme très précise, à cause d’un monde où le regard et les préjugés règnent en maîtres absolus.

J’ouvre les yeux. Dans mon lit, elle est à coté de moi, nue. Je souris, je ne pense qu’à mon bonheur. Puis, je ne sais pourquoi, je revois cette jeune fille dans son fauteuil imposant et une larme ne peut s’empêcher de couler le long de ma joue droite…

Antoine M.