Chômeurs handicapés: le taux a crû deux fois moins vite que le taux “tout public” – AFP

Le nombre de demandeurs d’emploi handicapés s’élevait à 250.OOO en janvier 2010, une hausse de 9,5% en un an, inférieure de moitié à celle des inscrits à Pôle emploi (+18,2%) durant la même période, a indiqué mardi l’Agefiph, fonds pour l’insertion professionnelle des personnes handicapées. En revanche, le taux de chômage longue durée était de 33% à fin 2009 chez les demandeurs d’emploi tout public, alors qu’il restait à 50% chez les personnes handicapées.

En 2009, près de 52.500 placements de travailleurs handicapés auprès d’un employeur ont été réalisés, une baisse de 10% en un an, due à la crise économique, a précisé l’Agefiph.

Dans le même temps, près de 3.200 travailleurs handicapés ont créé ou repris une entreprise, soit une augmentation de 4% en un an.

La loi du 11 février 2005 a fixé à 6% le quota de salariés handicapés qu’une entreprise de 20 à 49 salariés a l’obligation d’employer, faute de quoi elle est soumise à une amende.

Au total, depuis 2006, plus de 20.000 entreprises de 20 à 49 salariés qui n’employaient aucun handicapé auront engagé courant 2010 “une action positive”, selon le décompte de l’Agefiph.

Celle-ci note que de 2009 à 2010, grâce entre autres au plan de soutien mis en place, les demandes d’intervention adressées à l’Agefiph ont crû de 40%, passant à plus de 24.000.

Ce plan de soutien lancé début 2009 et doté de 135 millions d’euros pour faire face à la crise arrivera à son terme fin 2011, tout comme le programme courant (offre de services structurelle de l’Agefiph) et le programme complémentaire mis en place fin 2007.

Créé en 1987 pour faciliter l’insertion professionnelle des personnes handicapées, l’Agefiph est administrée par les syndicats, le patronat et des associations et financée par des entreprises qui ne respectent pas l’obligation légale d’employer au moins 6% de travailleurs handicapés.

“Indéniablement les entreprises sont mobilisées depuis la loi de 2005 et on observe une entrée dans un processus vertueux avec un nombre d’établissements obligés de contribuer financièrement en baisse, et le nombre de salariés handicapés en hausse”, a indiqué à l’AFP Pierre Blanc, directeur général de l’Agefiph.

“Il vaut mieux pour les entreprises valoriser de la ressource humaine, embaucher des personnes handicapées qualifiées que de verser à fonds perdus des sommes conséquentes à l’Agefiph”, a-t-il ajouté.

