Chômage : une hausse limitée en juillet

Christine Lagarde constate que la dégradation du marché du travail est aujourd’hui moins importante qu’au début de l’année. La baisse pour le deuxième mois consécutif du nombre de jeunes demandeurs d’emploi constitue un signal encourageant. Cette baisse résulte de la mise en œuvre, dès le mois de juin, du plan d’urgence pour l’emploi des jeunes qui prévoit le recrutement de 320 000 apprentis d’ici juin 2010 et le versement d’une prime de 1 000 euros pour chaque jeune de moins de 26 ans embauché dans un contrat de professionnalisation jusqu’au 1er juin 2010.

Par ailleurs, Christine Lagarde et Laurent Wauquiez estiment que le soutien renforcé à l’activité partielle, l’amélioration de l’indemnisation et de l’accompagnement des licenciés économiques dans le cadre de l’extension des contrats de transition professionnelle et le renforcement des conventions de reclassement personnalisé sont autant de mesures qui ont permis depuis plusieurs mois de limiter la hausse du chômage.

Dans un communiqué, la ministre de l’Emploi rappelle que “malgré le ralentissement des pertes d’emplois depuis plusieurs mois, la tendance à la dégradation du marché du travail n’est pas terminée. Elle devrait encore se poursuivre pendant quelques trimestres, car même une reprise graduelle de l’activité ne se traduirait pas par un repli immédiat du chômage.”