Chômage et pénibilité de l’emploi nuisent à la santé mentale

Dans son rapport annuel 2008 sur l’emploi, l’OCDE juge le chômage “préjudiciable à la santé mentale” et recommande de “prêter attention” à la qualité des conditions de travail.

Le rapport, qui se base sur l’analyse d’un panel de salariés dans cinq pays, montre que « le non-emploi est néfaste pour la santé mentale » et que le passage de l’emploi au chômage « porte atteinte à la santé mentale des individus ». Dès lors, le retour à l’emploi est généralement plus bénéfique s’il s’agit d’un emploi stable et sans condition de pénibilité notable. C’est la première fois que l’OCDE traite ainsi la question de l’évolution de la santé mentale et du stress en lien avec le travail, relevant que les problèmes de santé mentale liés au travail tendent à augmenter, en moyenne, dans l’ensemble des pays européens, parmi les actifs occupés et touchent plus fréquemment ceux qui travaillent dans des conditions pénibles. L’OCDE préconise d’encourager le maintien dans l’emploi des travailleurs souffrant de problèmes de santé mentale. Cet objectif sera plus facile à atteindre si on cherche à éliminer ou atténuer les conditions de travail stressantes pour ces travailleurs.