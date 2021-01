Choix des études supérieures avec un handicap : Deuxième épisode

Ecouter article Ecouter article





Campagne de sensibilisation sur le thème “Handicap et études supérieures” : Le second épisode est consacré au choix des études supérieures avec un handicap

Encourager les lycéens en situation de handicap à faire leurs choix d’études supérieures et d’orientation en fonction de leurs aspirations et compétences, et sans auto-censure : Tel est l’objectif de la campagne de sensibilisation lancée par l’association Apaches en partenariat avec le Ministère de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche et de l’Innovation. Elle a également pour but de permettre à chacun de concilier au mieux handicap et études supérieures tout au long de son parcours.

Cette campagne repose sur un guide de 36 pages illustrées mais aussi sur une série manga animée en sept épisodes. Le second épisode est consacré au choix des études supérieures avec un handicap.

Cliquez ici pour découvrir le second épisode dédié au choix des études supérieures

Retrouvez l’ensemble de la campagne de sensibilisation en ligne

Pour les professionnels, il est possible de retrouver l’ensemble des outils de la campagne de sensibilisation « Handicap et études supérieures » ici :

https://services.dgesip.fr/T213/S182/etudiants_en_situation_handicap

Pour les lycéens et étudiants, les vidéos et de nombreuses autres informations pour préparer leurs études et s’informer sur leurs possibilités d’orientation sont disponibles ici :

https://www.etudiant.gouv.fr/fr/etudiants-en-situation-de-handicap-2059