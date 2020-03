Chine: libération d’un militant aveugle

Un militant chinois aveugle, rendu célèbre par sa dénonciation des abus de la politique de contrôle des naissances, a été libéré de prison après avoir purgé sa peine de plus de quatre ans de réclusion. Chen Guangcheng, 39 ans, avait révélé des pratiques abusives de stérilisation de milliers de femmes et d’avortements tardifs et forcés dans son district de la province du Shandong (est), concernant parfois des fœtus de huit mois et plus. Aveugle depuis l’enfance, il figurait parmi les candidats au prix Nobel de la paix 2010.