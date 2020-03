Chine: des dizaines de handicapés mentaux vendus comme esclaves

PEKIN, (AFP) – Un responsable d’un centre d’accueil pour handicapés mentaux dans le sud-ouest de la Chine est soupçonné d’avoir vendu au moins 70 de ses pensionnaires pour en faire des esclaves dans des usines selon la presse officielle. Les enquêteurs ont suivi une piste depuis la région occidentale du Xinjiang, où les autorités ont imposé la fermeture d’une fabrique dans laquelle 11 ouvriers, déficients mentaux pour la plupart, étaient réduits au travail forcé.

Ces 11 ouvriers construisant du matériel pour des entreprise de chimie, exploités pour certains depuis plusieurs années, étaient fréquemment battus et nourris avec des aliments pour chiens. Les investigations ont permis de remonter jusqu’à un centre d’accueil non homologué pour handicapés mentaux dans la province du Sichuan (sud-ouest). “Depuis 1996, (son responsable) Zeng Lingquan a vendu au moins 70 handicapés mentaux pour qu’ils travaillent à Pékin, Tianjin et dans d’autres villes”, a déclaré Yi Hongqu, un fonctionnaire local, cité par le quotidien China Daily.

Selon M. Yi, les enquêteurs ont trouvé le nombre de 70 dans un livre de comptes tenu par M. Zeng, qui a été arrêté lundi et accusé de traite d’êtres humains en vue d’esclavage. Li Xinglin, le patron de la société du Xinjiang produisant du matériel pour des entreprises de chimie, a également été arrêté. Il a relaté avoir versé 9.000 yuans (environ 1.000 euros) pour “acheter” cinq ouvriers, puis 300 yuans (33 euros) par personne supplémentaire, a indiqué la presse chinoise.

Illustrant la face sombre du miracle économique chinois, les scandales de violation des droits des travailleurs, de travail des mineurs ou d’exploitation des personnes handicapées ne sont pas rares en Chine. En 2007, la découverte de centaines d’adultes et de dizaines d’enfants exploités comme esclaves dans des briqueteries et des mines dans les provinces du Shanxi et du Henan avait connu un retentissement dans le monde entier.