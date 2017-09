Chiffres clés sur le handicap : AAH, PCH, Scolarité…

Lors du CIH du mercredi 20 septembre les principaux chiffres clés sur le handicap en France ont été rappelés.

Les chiffres clefs sur le handicap fournis pas le gouvernement lors du CIH du 20 septembre 2017. Ils nous donnent une idée de l’étendue des besoins mais des secteurs tels que le secteur protégé et adapté, la formation et l’apprentissage, les travailleurs handicapés indépendants, le pourcentage hommes et femmes, la pyramide des âges l’évolution des types de pathologie et leurs diversité… n’apparaissent pas dans les données.

Accès aux droits, places en établissements et ressources : Chiffres clés sur le handicap

1 089 844 bénéficiaires de l’Allocation Adultes Handicapés (AAH) au 31 décembre 2016

254 868 bénéficiaires de l’Allocation d’Éducation d’Enfant Handicapé au 31 décembre 2016

494 000 places en établissements et services en 2016

4 252 000 demandes déposées dans les maisons départementales des personnes handicapées (MDPH) en 2015 (cartes, reconnaissance, AAH, PCH, orientation…)

35% des personnes jugent les démarches MDPH assez ou très complexes, soit 14 points de plus que la perception moyenne des démarches administratives (Baromètre de complexité, SGMAP/BVA, décembre 2016)

Le délai de traitement des demandes de prestation de compensation du handicap (PCH) varie de 3 à 12 mois et le taux d’accord de 27% à 79% selon les territoires (Baromètre de l’observatoire national des aides humaines, (source) « Diversité des fonctionnements MDPH : un accès à l’aide humaine à géométrie variable », avril 2017)

De la Crèche à l’Université

380 000 élèves en situation de handicap

plus de 300 000 scolarisés dans les établissements publics et privés de l’Éducation nationale (+ 7% /an) Ils représentent 2,5% des élèves du premier degré et du collège mais seulement 1 % des lycéens.

30% sont scolarisés avec l’appui d’un dispositif collectif (8600 ULIS de l’école au lycée.)

45 % sont scolarisés avec de l’appui de plus de 80 000 accompagnants

30% des élèves avec des troubles du spectre de l’autisme sont scolarisés 3 jours ou moins

plus de 70 000 élèves sont en unité d’enseignement au sein d’établissements médico-sociaux ou externalisée à l’école (112 Unités Maternelle)

7 700 scolarisés dans l’enseignement agricole dont 1 604 avec l’appui d’un accompagnant

25 000 étudiants en situation de handicap

Les étudiants en situation de handicap s’orientent de manière préférentielle vers l’uni- versité : leur taux de présence y est supérieur de +13 points à celui de l’ensemble de la population étudiante ; ce taux est inférieur de -67 points à celui de l’ensemble de la population étudiante dans les parcours supérieurs organisés en lycées, sections de techniciens supérieurs et classes préparatoires aux grandes écoles. Leurs choix de filières sont moins diversifiés.

Leur progression dans le supérieur est ralentie par rapport à l’ensemble des étudiants : si leur taux de présence est supérieur de +16 points à celui de la population étudiante générale en licence, il est inférieur de -13 points en master.

155 000 enfants et jeunes en établissement médico-social (dont les 70 000 en unité d’enseignement)

L’emploi en milieu ordinaire

Les salariés handicapés représentent 3,3% des salariés du secteur privé (en 2013) et 5,17% dans le secteur public (en 2015) ; la loi fixe une obligation d’emploi commune aux deux secteurs de 6% (loi du 10 juillet 1987)

Le taux de chômage des personnes handicapées est deux fois supérieur à la moyenne nationale : environ 500 000 demandeurs d’emploi handicapés (DEBOE) sont inscrits à Pôle emploi, ils représentent 8,5% de l’ensemble des demandeurs d’emploi

Le niveau de qualification des demandeurs d’emploi handicapés est inférieur à celui de l’ensemble des demandeurs d’emploi (26% ont le bac et plus contre 45% tous publics)

Logement accessibilité

Sur environ 1 000 000 établissements recevant le public (ERP) près de 610 000 sont entrés dans la démarche d’Agendas d’Accessibilité Programmée (Ad’AP), et plus de 100 000 sont d’ores et déjà accessibles.

5,7% de demandes de logement social sont formulées par des personnes ayant déclaré une situation de handicap, mais seulement 3,7% d’attributions ont concerné ce public en 2016.

6 836 personnes handicapées françaises prises en charge dans des établissements en Belgique fin 2015 (5 385 adultes, 1 451 enfants).

Les personnes titulaires de l’allocation aux adultes handicapés (AAH) ont moins recours aux soins dentaires et gynécologiques que la population générale (-9 et -17 points d’écart respectivement).

Citoyenneté accès aux loisirs, au sport et à la culture – Chiffres clés sur le handicap

Dans l’interurbain : 23% des arrêts de car sont accessibles, 60% des cars.

Dans l’urbain : 60% des arrêts sont accessibles, 85% des bus.

35 303 licenciés handisport et 60 186 licenciés sport adapté en 2016 pour 18 millions de licenciés en France.

126 sportifs sélectionnés pour les Jeux paralympiques de RIO 2016 contre 403 pour les jeux olympiques.

5 550 sites sont labellisés « Tourisme et Handicap », mais seulement 3 territoires sont labellisés « Destination pour tous » (Amiens, Ballaruc-les-Bains et Bordeaux).

Sur les 300 établissements de diffusion du spectacle vivant, moins de 30 % d’établissements publics nationaux et moins de 10 % de centres dramatiques et de scènes nationales proposent une programmation adaptée

Retrouvez également les chiffres clés sur le handicap en matière d’ accessibilité.