Autonomie et handicap : Les chiffres clés de la CNSA

Chiffres clés autonomie et handicap : La Caisse Nationale de Solidarité pour l’Autonomie (CNSA) publie sa 8e édition

La CNSA, Caisse Nationale de Solidarité pour l’Autonomie, vient de publier la 8e édition de ses « Chiffres clefs autonomie et handicap », établie à partir des données les plus récentes des différents organismes d’études et de statistiques français. Voici un petit résumé des chiffres à retenir de cette édition 2017.

85,4 ans : C’est l’espérance de vie estimée à la naissance pour les femmes en 2016. Celle des hommes est estimée à 79,3 ans. INSEE, estimations de population et statistiques de l’état civil, 2017.

: C’est la part de la population âgée de 60 ans et plus bénéficiaire de l’APA (Allocation personnalisée d’autonomie) en 2013. Cela représente 15,8 millions de personnes pour la France (hors Mayotte). DREES, enquête Aide sociale ; INSEE, recensement de la population 2013. 2 750 000 personnes souffrent d’au moins une limitation fonctionnelle , dont 420 000 qui ont aussi une reconnaissance administrative de handicap, 420 000 qui déclarent également un handicap ressenti , et 730 000 qui sont à risque de handicap avec les trois critères cumulés. Enquête Handicap-Santé 2008-2009, volet ménages, INSEE. Champ : France métropolitaine et DOM, population de 20 à 59 ans.

Pour plus d’infos : http://www.cnsa.fr/