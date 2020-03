Chiens guides : Leur mission et leur quotidien racontés dans “Pas si bête”

“Pas si bête” : Entrez dans la tête des chiens guides et laissez-vous embarquer !

Dans ce roman tout public particulièrement original, Clélia Hardou, aveugle de naissance et enseignante de français auprès de personnes déficientes visuelles pendant 35 ans, nous plonge dans les pensées de trois chiens guides : Bengy, Poona et Dune.

Ces auxiliaires de vie dévoués racontent ainsi au fil des pages leur propre histoire, puis celle de la famille auprès de laquelle ils vivent : un couple de personnes non-voyantes et leur jeune garçon. On découvre leur quotidien et leurs missions en tant que chiens guides.

« On me surnommait l’Éclair, à mon école. À l’appel de mon nom, je me précipitais comme une flèche. Quand je comprenais, par un signe quelconque, qu’on allait sortir, rien ne m’arrêtait. Je captais instantanément tous les indices de la promenade. Mon nom est Bengy. Je suis une femelle labrador noire, grande et puissante. On aurait pu m’appeler aussi Le garçon manqué car je suis toujours pleine d’énergie et à l’affût de la moindre bêtise. À la marche, j’avance vite et je tire beaucoup. Je suis faite pour un homme. Après mon éducation, j’ai été confiée à Édi Pop, mais je suis restée toute ma vie la propriété de l’école, comme le seront tous mes congénères ».

À noter que la couverture a été dessinée par Célia Papone, adolescente de 12 ans qui a remporté le concours organisé pour l’occasion.

« Pas si bête », Clelia Hardou, éditions Renaissens, 196 pages, 15 euros. Roman tout public sur le thème des chiens guides.