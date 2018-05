Chiens guides : Nouvelle campagne de sensibilisation

Autonomie et handicap

« Les chiens guides c’est Wouf ! »

Le 13 mai 2018, la Fédération Française des Associations de Chiens guides d’aveugles (FFAC) lancera sa nouvelle campagne de sensibilisation intitulée : « Les chiens guides c’est Wouf ! ». Une tonalité volontairement décalée pour expliquer, par l’humour, le lien fort qui unit le chien guide à son maître. Ainsi la FFAC a décidé de jouer sur des visuels et accroches « sensationnels » pour interpeller le grand public sur les obstacles franchis au quotidien par les 200 000 personnes aveugles ou en situation de déficience profonde.

Le but est aussi de souligner l’importance du chien guide pour les accompagner, dans les tâches les plus ordinaires, qui, sans ces chiens, seraient des aventures extrêmes (éviter les obstacles, trouver les passages piétons, monter les escaliers …). Une relation extraordinaire au cœur d’une vie sociale plus harmonieuse. « Pour les personnes en situation de déficience visuelle, l’accompagnement d’un chien guide représente une réassurance, une confiance en soi retrouvée, explique la FFAC. En 2017, ce sont 233 chiens guides qui ont été remis. Des histoires de vie aussi simples que sensationnelles mais toutes aussi extraordinaires ».

Pour obtenir plus d’informations sur la campagne de la Fédération Française des Associations de Chiens guides d’aveugles (FFAC), rendez-vous sur le site dédié à l’événement : www.cestwouf.fr