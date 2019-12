Chez AREA, on n’a pas attendu la Loi

En charge du handicap au sein de la société Rhône-alpine AREA, Daniel Vagnon est également responsable de tout ce qui concerne la vie des aires de service. Une fonction qui recouvre donc un large spectre d’activités, de la gestion des zones propres à la société autoroutière – partage de l’espace avec les poids lourds, espaces sanitaires et aires de jeux et plus globalement environnement – et des parties concédées – commerces, stations-service, hôtellerie et restauration. Avec lui, nous avons évoqué la politique d’accessibilité mise en place sur le réseau AREA.

Chacun entretient-il sa part d’espace ou existe-t-il une politique globale au niveau de l’accessibilité ?

Le cahier des charges impose l’entretien des surfaces. Mon rôle est de contrôler le respect de ce cahier des charges sur tous les points dans la zone affectée : propreté des toilettes, accueil, etc.

Qu’en est-il de la politique du handicap sur le réseau ?

La société n’a pas attendu la Loi de 2005 pour se préoccuper de ce qui n’était pas correct dans le domaine de l’accessibilité. De 2004 à 2006, nous avons mené un audit complet de toutes les aires de repos et de service, sur le domaine AREA et les domaines privés. La société Efficacess a effectué le relevé, aire par aire, de tous les problèmes rencontrés, que ce soit dans le cheminement, l’accès aux services, les places de stationnement réservées, le franchissement de trottoirs… De la machine à café à l’accessibilité des boutiques, des tests ont été effectués par des personnes en fauteuil roulant, ce qui a permis de bien prendre la mesure des pentes, des différences de niveau gênantes et des difficultés d’accès aux aires de pique-nique et aux tables par exemple. De même, l’audit a effectué des mesures précises dans les sanitaires et collationné tous les éléments de satisfaction et de mécontentement pour les usagers handicapés. L’ensemble nous a été rendu, accompagné de photos légendées et nous avons établi un récapitulatif par aire et par thème.

Puisque nous abordons la question des sanitaires, sont-ils tous accessibles sur le réseau AREA ?

Il y a une normalisation des sanitaires. Ceux que l’on retrouve sur la majorité des aires ont la même configuration générale mais il est possible néanmoins qu’il y ait quelques variantes du au fait de leur édification dans des années différentes et par différents constructeurs. Cette « différence d’âge » des sanitaires est souvent la raison des différences que l’on peut constater au niveau de leur accessibilité.

Avez-vous de bons contacts avec les partenaires privés ? Avez-vous les moyens de leur imposer une certaine responsabilité au niveau de l’accessibilité de leur bâti ?

Je travaille depuis trois ans sur ce dossier et j’ai rencontré, depuis la fin de l’année 2006 -c’est-à-dire l’année de notre grand audit sur l’état de propreté des lieux – chacun de nos concessionnaires. Nous nous sommes entretenus de la conformité – on non – de leurs installations. La Loi de 2005 et les obligations qu’elle met en place est venue se greffer de manière sur cette démarche. Si elle est indéniablement positive, la loi nous pose aussi des problèmes vis-à-vis de nos concessionnaires car le renouvellement des installations commerciales des aires est prévu en 2012 et lorsque je discute d’accessibilité avec mes interlocuteurs, il arrive qu’on me réponde que la date butoir de mise en accessibilité complète est fixée à 2015 et qu’eux, vont nous quitter en 2012. Ils considèrent donc que ce sera à leur successeur de mettre les lieux en conformité avec les obligations légales. C’est une réaction qui se comprend, mais je leur tiens cependant un autre discours car la loi doit aussi être appliquée, et pas seulement de 2005… Il y a des lois antérieures qui doivent l’être !

La réactivité est donc toute relative ?

C’est pour cela qu’on tiendra compte de la loi dans le cas où des travaux devront être effectués. Lorsque je suis au courant de ces intentions de travaux, j’interviens, si nécessaire, sur la nécessité de l’accessibilité et sur les différents défauts constatés lors des audits. Les sociétés d’autoroutes n’ont d’ailleurs pas à répondre seulement aux obligations de la Loi de 2005. Le Ministère du développement durable a réuni, à peu près dans le même temps que la loi voyait le jour, l’ensemble des sociétés d’autoroutes pour demander que soit fait le relevé des défauts d’accessibilité sur les aires et la mise en conformité de ces dernières d’ici 2015. Nous nous sommes donc retroussés les manches même si nous aurions pu nous reposer sur l’étude que nous avions déjà menée alors que les autres n’avaient encore engagé aucune démarche. Nous sommes partis de l’étude et nous avons travaillé sur le questionnaire établi par le ministère sur les exigences imposées. Nous avons réalisé un audit interne de toutes les aires. En fait, c’est moi qui m’en suis chargé et j’ai étudié en détail vingt-deux aires de services et trente aires de repos – certaines installées sur les aires de services -, reprenant, sur la base de notre audit, tous les points soulevés par le ministère. J’ai pu relever des situations anormales comme, par exemple, l’existence de toilettes adaptées sans place de stationnement à proximité, ou la présence de ressauts, de reliefs gênants ou de grilles dangereuses. J’ai également vérifié que les toutes les pentes étaient inférieures à 5 % et que le marquage au sol aussi bien que les bandes d’éveil étaient en place. Cet audit a été mené en prenant en compte les quatre grands types de handicaps alors que le premier audit n’avait été mené que du point de vue des personnes en fauteuil.

C’est un travail énorme pour une seule personne ?

Dans les sanitaires, j’ai effectué toutes les mesures de contrôle, alors qu’en 2006, toutes n’avaient pas été relevées. De même, sur les aires de pique-nique, j’ai vérifié la conformité de chaque table, poubelle ou téléphone. En matière d’IOP et d’ERP, toutes les installations offertes au public doivent être accessibles à tous, quelle que soit leur atteinte. Il y a des obligations imposées par le ministère sur lesquelles nous ne sommes pas d’accord. Ainsi, toutes les bornes d’appel d’urgence devraient être accessibles à tous, alors que l’on n’imagine pas une personne en fauteuil s’en servir après avoir franchi les glissières de sécurité… La loi impose des aménagements dont l’usage sera, au mieux, difficile, sinon impossible et dont les coûts pourraient être utilisés de manière plus utiles en d’autres parties du réseau. Je comprends à la fois l’attitude du ministère et celle des gens mécontents, mais on met sur le même plan des bricoles et des travaux vraiment utiles…et puis, je ne vais pas faire casser un sanitaire pour satisfaire aux exigences de la loi alors que ce sanitaire sera à changer dans un an ou deux. Pourtant, si la norme existe, le ministère me demande de casser l’aménagement.

Si économiquement, la remarque se défend, les personnes handicapées ne peuvent-elles pas être choquées par une telle démarche ?

Je pense qu’il faut considérer la personne handicapée comme un être humain tout d’abord. Donc, quand le ministère impose un mode d’ouverture des sanitaires adaptés, je considère que c’est une forme de discrimination si la personne handicapée doit demander ou aller chercher la clé des toilettes dédiées d’une station service. Ces lieux peuvent être utilisés aussi par les femmes enceintes, les personnes âgées ou disposant momentanément d’une mobilité plus réduite. C’est une situation complexe, le ministère réclame un système d’ouverture qui fait que, par confort ou par facilité, le prestataire laissera ces toilettes fermées. Quand je dis cela, on me répond que si ces toilettes sont ouvertes à tous, elles seront salies ou dégradées… c’est quelque chose que je comprends pour les douches, mais si l’on ferme les toilettes adaptées, je ne vois pas pourquoi on ne fermerait pas les autres…

Sur ces questions d’éthique, avez-vous eu des échanges avec des associations de personnes handicapées ?

Non, aucun. Je sais que certains de nos confrères en ont eu, selon les régions, mais je n’ai jamais été ni attaqué, ni sollicité par aucune association…

Un mot de conclusion ?

Par rapport à la Loi de 2005, il y a un point qui me chagrine dans ce qu’on nous impose : c’est le domaine de l’éclairage. En effet, on nous impose des normes draconiennes qui me semblent excessives. Nous devons tenir compte des malvoyants dans le calcul du nombre de lux diffusés par l’éclairage des aires. Ainsi, il faudrait 50 lux pour tous les secteurs de circulation piétionne et 20 lux en tous points du parc de stationnement. Actuellement, la puissance de l’éclairage sur les aires se situe entre 10 et 30 lux. J’ai effectué mon audit avec un luxmètre et j’ai fait des relevés moyens sur les parkings réservés qui montrent un éclairage bien en dessous des normes exigées. Certains collègues ont envisagé l’installation de détecteurs au niveau du cheminement, mais qui peut imaginer qu’un malvoyant conduise seul de nuit ? De plus, le ministère a une position contradictoire en demandant d’économiser l’énergie alors, qu’en même temps, il impose d’éclairer les aires de repos des autoroutes comme des stades de football !