Cheval en Alsace

L’association régionale Handicap et Cheval Alsace, composée uniquement de bénévoles, a pour but de développer la pratique d’activités équestres thérapeutiques, rééducatives, professionnelles, sportives et de loisirs pour les personnes handicapées ou en difficultés sociales. Des activité qui sont proposées, en étroite collaboration avec les professionnels du cheval. L’association organise des activités équestres adaptées les samedis matin à raison d’une dizaine de fois par an, à la ferme de l’Ortenbourg à Châtenois et trois grandes rencontres inter-établissements . C’est ainsi que récemment, une cinquantaine de jeunes et adultes, tous handicaps confondus ont pu monter à cheval, sur un parcours adapté.