Chèques-vacances: des vacances pour 1000 travailleurs handicapés en 2010

Le groupe de protection sociale Malakoff Médéric, le CCAH (Comité National Coordination Action Handicap) et l’ANCV (Agence Nationale pour les Chèques-Vacances) facilitent le départ en vacances des personnes handicapées, travailleurs ou retraités d’ESAT*. Qu’ils aient choisi le soleil de la Méditerranée ou les embruns de la Bretagne, près d’un millier de travailleurs d’ESAT ont bénéficié cet été d’une aide financière pour partir en vacances.

En France, 115 000 personnes handicapées travaillent en ESAT mais peu d’entre elles ont la possibilité de partir en vacances. Les ressources financières dont elles disposent ne leur permettent pas de se lancer dans ce type de projet. Le manque d’autonomie ou l’impossibilité de bénéficier du soutien de familles parfois composées de parents âgés viennent s’ajouter aux difficultés financières.

Le programme d’aide aux vacances proposé depuis 2009 par Malakoff Médéric, le CCAH et l’ANCV permet à des personnes handicapées de s’évader quelques jours, parfois pour la première fois.

Un dispositif simple et innovant.

Tout travailleur handicapé d’un ESAT qui adhère au dispositif Chèque-vacances peut bénéficier d’une aide financière qui diminuera le coût de son voyage : 350 € sont attribués par l’ANCV et 200 € par le CCAH, pour le compte de Malakoff Médéric dans le cadre de son Action sociale en faveur des personnes en situation de handicap. La personne dispose alors d’une enveloppe de 550 €, lui permettant de financer son séjour, notamment le surcoût lié au handicap qui peu atteindre jusqu’à 60% du coût initial d’un séjour pour une personne valide. Dans certaines situations et pour permettre aux plus dépendants de profiter du dispositif, une aide supplémentaire destinée aux aidants familiaux et pouvant atteindre 275 € peut être accordée.

Trois partenaires réunis pour ce programme d’action sociale

L’ANCV – Agence Nationale Pour les Chèques Vacances, est un établissement public dont la mission unique est de favoriser le départ en vacances pour tous.

Le CCAH – Comité National Coordination Action Handicap, association reconnue d’utilité publique, est un regroupement d’organismes privés et d’associations oeuvrant à l’amélioration des conditions de vie des personnes handicapées. Dans le cadre de ce programme, l’association mutualise les fonds dédiés accordés par ses partenaires et se charge de la gestion des dossiers de demandes émanant des travailleurs handicapés.

Le groupe Malakoff Médéric, leader de la protection sociale paritaire en France, se distingue par une forte implication dans l’accompagnement des personnes en situation de handicap. En 2009, son Action sociale leur a consacré plus de 4 millions d’euros, dont 1 million en aides individuelles (pour l’adaptation de l’habitat ou l’achat de matériel) et 3 millions dans des établissements d’accueil spécialisés, avec le concours du CCAH.

Le programme de vacances ANCV / CCAH 2010 fait suite à une première opération réalisée en 2009 qui avait bénéficié à plus de 300 personnes.