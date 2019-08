Check-list contre erreurs médicales

Plus de 6 millions de personnes se font opérer chaque année et 95 000 « évènements indésirables graves » se produisent. La Haute autorité de santé (HAS) a publié une « check-list » pour les blocs opératoires.

Cette liste de vérifications applicables dans les blocs depuis le 1er janvier qui vise à réduire les accidents et risques d’erreurs médicales reproduit en fait celle mise au point par l’Organisation mondiale de la santé (OMS) en 2008. La check-list prévoit une vérification d’identité du patient, la vérification d’une allergie éventuelle, la localisation de l’intervention à pratiquer, le décompte du matériel après l’intervention… dix étapes qui devront être désormais être respectées.