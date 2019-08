La GMF organise aujourd’hui,jeudi 19 novembre, de 10h à 11h sur le thème de de l’insertion et du maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés. http://clients.canalchat.fr/gmf/2009/5/ Les internautes auront la possibilité pendant une heure de poser toutes leurs questions liées aux profils recherchés, aux possibilités de stages et de contrats en alternance, à l’intégration dans les équipes, à l’adaptation des postes de travail et enfin à l’accès à la formation.