Chattez avec Djamel Debouzze

Lundi 16 novembre à 9h15, Jamel Debbouze participera à un chat et échangera pendant 45 minutes avec des internautes handicapés, en compagnie de Pierre Blanc, directeur général de l’Agefiph. L’occasion pour l’humoriste de renforcer son engagement aux côtés de l’Agefiph et d’évoquer, sans fausse pudeur, son propre handicap. Il lancera ainsi l’opération organisée par l’Agefiph et Interneto, dont cette troisième édition prendra la tournure d’un véritable marathon télévisuel.