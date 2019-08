Chatez avec ATAC

Sourcea.fr, le site d’emploi pour les Bac+2 dans les services et le tertiaire, organise pour l’enseigne ATAC et Simply Market, un Chat Emploi Vidéo le jeudi 13 novembre à 11h00 sur www.sourcea.fr. La vidéo sera disponible sur le site après le Chat et cela pendant 1 mois.



Crystèle Robic, responsable des relations écoles et du programme handicap d’ATAC et Simply Market échangera en direct et en images avec les candidats pour leur présenter l’entreprise, son programme Handicap, les offres à pourvoir et les profils recherchés.