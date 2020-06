Chat’emploi Casino

Le jeudi 14 octobre de 15 à 16 heures, Thomas Vilcot, Responsable du Développement RH et Emmanuelle Nogarotto, Responsable alternance chez Géant Casino, Casino Supermarchés et Hypercasino répondront à toutes les questions des candidats lors d’un chat’ en direct sur www.apec.fr Avis aux internautes…

Les recrutements, les postes ouverts, l’alternance, l’évolution interne, la rémunération ou encore lamobilité au sein des Hypermarchés et Supermarchés Casino et Géant Casino…Thomas Vilcot et Emmanuelle Nogarotto échangeront avec les internautes sur tous ces points essentiels. L’objectif est de présenter l’ensemble de la politiqueRHdes enseignes.

Dès le lundi 4 octobre, les candidats pourront déposer leurs questions en se connectant sur le site Internet www.apec.fr

Rendez-vous donc jeudi 14 octobre de 15 heures à 16 heures !

Une retranscription sera disponible à l’issue du chat’ sur le site www.35000etreshumains.com