Château d’Amboise, le patrimoine autrement pour les visiteurs handicapés

Listen to this article Listen to this article





Toucher, écouter, voir, cheminer librement… l’Histoire peut s’offrir à tous et de différentes manières. En Touraine, le Château royal d’Amboise expérimente années après années des formules qui proposent aux non et malvoyants, aux sourds et malentendants et aux personnes à mobilité réduite, de (re)découvrir ses trésors : visites en langue des signes pour les visiteurs sourds ou malentendants ; parcours tactile “Dans tous les sens” pour les déficients visuels et Promenade douce dans les jardins pour les personnes à mobilité réduite. Motivée par la réussite des années précédentes, le château ne se contente pas de remettre des visites spéciales au menu de cette nouvelle saison : des parcours audio et vidéo guidés ont été spécialement adaptés aux besoins des visiteurs handicapés qui peuvent désormais découvrir individuellement le château toute l’année.

Les parcours audio-vidéo guidés adaptés : nouveauté à partir du 1er avril 2011

Pour les sourds et les malentendants, des vidéos de visites guidées en langue des signes française permettent à ceux qui le souhaitent de compléter leur découverte du site avec des explications historiques et architecturales, ainsi que des anecdotes sur différents personnages qui ont fait vivre ces lieux ! Des sous-titrages en français et en anglais sont proposés en complément.

Boucle à induction sur demande, sous-titrages en français et en anglais.

Les visiteurs à mobilité réduite pouvaient déjà visiter la chapelle et le logis royal (Rdc et 1er étage) grâce à la présence de rampes. Les collections du second étage du logis, jusqu’à présent inaccessibles, sont désormais intégralement visibles grâce à la vidéo, disponible en français et en anglais. Des vues de parties privées du château (tour cavalière et souterrains) viennent compléter cette vidéo.

Enfin, pour les non et malvoyants, le parcours audio-guidé classique est enrichi par 20 minutes d’audio-description (disponible en français et en anglais) conçue en partenariat avec l’association Valentin Haüy. Les équipements fournis sont munis d’un clavier doté de repères en relief permettant l’autonomie d‘écoute des commentaires de la visite.

En outre, le Château royal d’Amboise propose des livrets de plans thermo gonflés facilitant le repérage des visiteurs.

Tarifs d’accès au château incluant le parcours audio-vidéo guidé adapté:

Adulte 10 €, étudiant 8,9 € et enfant 7,3 €.

“Promenade douce” dans les jardins

Même si dans les siècles passés, la notion d’accessibilité n’existait quasiment pas, elle n’est pas incompatible avec la découverte du patrimoine, bien au contraire.

A Amboise, malgré la configuration particulière des lieux perchés sur un promontoire naturel, les terrasses du château sont accessibles, ce qui permet à tous de visiter le Logis Royal, la Chapelle Saint-Hubert (tombe de Léonard de Vinci).

Les jardins ont été aménagés simplement et sobrement en “Promenade douce”, pour faciliter le déplacement des personnes à mobilité réduite et des familles avec leur poussette. Grâce à des allées en pente légère complétant les escaliers, tous les visiteurs peuvent désormais admirer le château, les toits de la ville et la Loire sous tous les angles.

Visites guidées adaptées pour les visiteurs individuels handicapés

Pour les personnes atteintes de troubles visuels… la Renaissance au bout des doigts

Toucher des motifs, des meubles, la pierre, et même le fameux médaillon de bronze de la tombe de Léonard de Vinci… pour allier mots et sensations.

Pour mieux se représenter l’architecture, les volumes, les matériaux et les formes du Château royal d’Amboise, on peut désormais s’affranchir d’un vieil interdit, toucher les pièces de la collection et les décorations qui ne présentent pas de fragilité et même passer de l’autre côté des cordes de sécurité !

Cette année, deux dates à ne pas manquer pour les visiteurs individuels : exceptionnellement, on pourra être accompagné dans cette expérience unique par un guide spécialement formé. Pour les groupes, il suffit de réserver une visite spéciale plusieurs semaines à l’avance.

Visite guidée « Dans tous les sens » (pour les visiteurs mal et non voyants) du Logis Royal et de la Chapelle Saint-Hubert sur réservation au 02 47 57 00 98.

Les samedis 18 juin et 15 octobre à 14h30.

Tarifs : adulte handicapé 7,50 €, Etudiant handicapé 6,40 €, enfant handicapé 5,80 €, accompagnateur d’un visiteur handicapé 7,50€.

Pour les personnes atteintes de troubles auditifs : Visites guidées en LSF, L’Histoire prend la parole

Déjà exceptionnel visuellement, le logis royal prend une toute autre dimension lorsqu’il est décrit et expliqué par un guide professionnel. Repères historiques, détails architecturaux, anecdotes et personnages viennent donner vie à ce décor somptueux.

La Chapelle Saint-Hubert où se trouve notamment la tombe de Léonard de Vinci, fait également partie de ce parcours.

Les visiteurs sourds ou malentendants évitent ainsi d’avoir trop de descriptions à lire et peuvent se laisser porter par l’atmosphère unique du Château Royal d’Amboise.

Visite avec un guide en Langue des signes française du Logis royal et de la Chapelle Saint-Hubert sur réservation au 02 47 57 00 98.

Les samedis 26 mars (journée nationale « tourisme et handicap ») et 2 juillet à 14h30.

Tarifs : Adulte handicapé 7,50 €, étudiant handicapé 6,40 €, enfant handicapé 5,80 €, accompagnateur d’un visiteur handicapé 7,50€.