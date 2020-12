Château Blanc : Une entreprise adaptée qui n’a pas peur des obstacles

Listen to this article Listen to this article





Le centre Château Blanc est un établissement du secteur médico-social implanté à Toulouse. Il est géré par l’Association Résilience Occitanie qui emploie plus de 800 salariés dans 31 établissements du département de la Haute-Garonne.

Château Blanc se compose d’un ESAT et d’une entreprise adaptée (EA). Comme beaucoup d’établissements accueillant des travailleurs en situation de handicap, on y développe des productions variées permettant d’offrir un travail adapté au mieux à leurs capacités professionnelles et à leurs intérêts.

Une spécialité originale

Mais depuis les années 1990, Château Blanc s’est singularisé en choisissant de s’atteler à un secteur où le travail en milieu protégé est encore peu répandu : l’équitation. En effet, l’entreprise adaptée Château Blanc s’est finalement lancée dans la manufacture d’obstacles équestres, s’avérant rapidement être un acteur incontournable du monde équestre, en proposant un matériel de qualité, fiable et robuste, fabriqué par ses travailleurs avec joie et passion.

Ainsi Château Blanc s’impose peu à peu dans les carrières équestres à travers une gamme large de produits à destination des clubs. Obstacles, clôtures de carrière, portes de box et pare-bottes de manège font partie de leurs fabrications courantes et régulières, très demandés par les centres hippiques. Cette entreprise adaptée est notamment le fournisseur officiel des Jeux Méditerranéens de Perpignan, du Liban et du Jumping International de Bordeaux.

Une référence dans le monde équestre

Château Blanc séduit de nombreux clubs hippiques en France et fortifie sa notoriété en réalisant des obstacles de sponsors (plus de 800 à ce jour). On peut notamment souligner que le Comité Régional d’Équitation du Val de Loire fait appel à Château Blanc pour renouveler le matériel équestre et les lices de dressage de cinquante de ses clubs.

L’établissement Château Blanc s’inscrit ainsi dans cette perspective de développement commercial par l’intermédiaire de l’entreprise adaptée, tout en garantissant un projet d’établissement qui place au cœur des préoccupations le travailleur en situation de handicap.

Qui a dit que le secteur protégé et adapté se cantonnait à des activités classiques ?

ESAT CHÂTEAU BLANC – 12, Chemin de la Glacière – 31200 TOULOUSE

Tél : 05 62 72 77 70

Plus d’infos : www.obstacles-château-blanc.com