Chat vidéo « Handicap et Alternance » le 16 janvier

Listen to this article Listen to this article





CED, expert de l’intégration professionnelle des personnes en situation de handicap, accompagne activement les étudiants et jeunes diplômés en situation de handicap dans leur recherche d’emploi et d’alternance, notamment via son site de recrutement www.hanploi.com et son programme dédié Hanploi & School. Jeudi 16 janvier, entre 16 heures et 17 heures, l’Etudiant en partenariat avec CED et son site Hanploi.com, organise un Chat vidéo inédit pour montrer que l’alternance peut être un véritable tremplin vers l’emploi.

Destiné aux étudiants en situation de handicap, à leurs proches, ou encore aux recruteurs, ce temps d’échange sera animé par Quentin Treuillard, Community manager, et Mélanie Duval, chargée des relations Ecoles / Enseignement Supérieur au sein de CED. Au programme : de nombreux conseils pour réussir au mieux une recherche d’emploi et savoir comment aborder la question du handicap à chacune des étapes du recrutement. Cet événement sera également l’occasion pour les participants de découvrir les aides proposées par CED ainsi que son nouveau réseau social dédié à la diversité : www.udiversal.com.

Pour participer rendez-vous jeudi 16 janvier à 16h sur le site internet de l’Etudiant. En attendant, vous pouvez d’ores et déjà poser vos questions dans la rubrique dédiée.