Charte Rhône +, vivre chez soi : premier bilan et nouveaux partenaires

En novembre 2010, le Département s’engageait aux côtés d’une vingtaine de partenaires dans une démarche innovante et incitative en faveur de l’habitat adapté : la Charte Rhône+, Vivre chez soi. Un an après, de nouveaux partenaires ont rejoint la démarche.

L’objectif de la charte Rhône +, Vivre chez soi, signée en novembre 2010 par une vingtaine de partenaires : amener les constructeurs à produire 20 à 25% de logements adaptés pour personnes dépendantes ou en perte d’autonomie. Ces logements sont réalisés dans les immeubles d’habitation en construction ou en réhabilitation, tant en accession à la propriété que dans le secteur locatif privé ou social.

Il s’agit de développer une offre de logements, répondant à un cahier des charges précis, destinée à toutes les catégories de personnes dépendantes, qu’elle que soit l’origine de cette dépendance : avancée en âge, situation de handicap, maladie. La Charte s’adresse également aux personnes souhaitant anticiper une potentielle perte d’autonomie. L’idée est donc celle d’un logement de base « universel », accessible à tous et qui puisse évoluer et s’adapter aux évolutions de la vie et au particularisme de chacun.

Ces logements adaptés se situent dans des immeubles « classiques » et seront banalisés, c’est-à-dire non étiquetés personnes âgées ou handicapées. Il s’agit là de favoriser la mixité et le lien intergénérationnel.

Un an après sa signature, cette initiative se concrétise par la construction d’immeubles et de logements livrés, elle intéresse désormais plusieurs collectivités.

– Environ 400 logements livrés d’ici à 2014 dans 35 communes du Rhône.

– 50 programmes immobiliers en cours de construction d’ici à 2014 respectant le cahier des charges associé.

– A ce jour, 23 logements adaptés livrés et attribués aux personnes destinataires de la Charte : 18 logements des Jardins d’Arcadie (Lyon 3ème) et 5 logements de l’OPAC du Rhône de la Résidence Jean Voillot à Bron.

– Le 27 octobre 2011, à Irigny a été posée la première pierre d’un immeuble qui comprendra 5 logements adaptés. Cette opération est réalisée par le promoteur constructeur privé Constructa.

– Le 22 novembre 2011, la Charte Rhône+ Vivre chez soi a été récompensée au concours Vivre ensemble aujourd’hui et demain. Michel MERCIER, Garde des Sceaux, ministre de la Justice et des Libertés, a reçu des mains de Roselyne BACHELOT, ministre des Solidarités et de la Cohésion sociale, le premier prix dans la catégorie innovante.

De nouveaux partenaires

En novembre 2010, une vingtaine de partenaires se sont engagés dans cette démarche innovante. Le lundi 5 décembre, quatre nouveaux signataires les ont rejoint, en signant avec Michel MERCIER et les présidents du groupe APICIL la charte à l’Hôtel du Département.

– ICF Habitat Sud-Est Méditerranée

– CAPEB du Rhône

– Société Française des Habitations Économiques

– Récipro-Cité

Et

– Habitat et Humanisme, qui a rejoint la démarche en février 2011 mais qui formalise son engagement par cette signature.

A l’image des bailleurs sociaux, précédemment engagés, les nouveaux bailleurs qui s’engagent dans la démarche s’efforceront :

– de programmer jusqu’à 20 à 25% de logements adaptés dans les opérations neuves ou de réhabilitation qu’ils auront désignées, et,

– de mettre en œuvre le cahier des charges, annexé à la Charte, notamment sur les objectifs de d’accessibilité de l’immeuble et de localisation afin de favoriser le lien social et la mixité intergénérationnelle.

La CAPEB, quant à elle, fédère plus de 380 000 entreprises artisanales du bâtiment.

Ces entreprises sont le cœur de l’enjeu de l’adaptation des logements, car ce sont elles qui réalisent les travaux. Ainsi la CAPEB du Rhône:

– participera à faire évoluer le cahier des charges de la Charte notamment sur les questions tenant à la réhabilitation ou à l’amélioration de l’habitat.

– par ailleurs, ces regroupements de professionnels identifiés seront mis en relation avec les bailleurs sociaux et les promoteurs-constructeurs engagés dans la démarche.

Les artisans intervenant auprès des particuliers seront de fait des vecteurs de communication pour diffuser la démarche. Ils seront aussi les premiers conseils auprès des personnes ayant besoin de ces adaptations pour aménager leur cadre de

vie.

Récipro-Cité enfin, cabinet d’architecte s’investit en tant qu’acteur de l’ingénierie du lien social dans l’habitat, ainsi il interviendra dans :

– La programmation, le montage et l’assistance à la maîtrise d’ouvrage de tous projets immobiliers intégrant la mixité générationnelle.

– La mise en place d’une organisation humaine pérenne qui facilite les contacts entre les personnes, organise le vivre ensemble et lutte contre les effets de la dépendance, de la solitude et de la précarité.