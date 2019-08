Charte Musique et Handicap : Ermont, première ville signataire de France.

Ermont, commune du Val d’Oise, est la première ville en France à signer la Charte Musique et Handicap, sous le haut patronage du ministère de la Culture et de la Communication, et avec le Réseau National Musique et Handicap.

Hugues Portelli, Sénateur-Maire d’Ermont, a officialisé cet engagement le 7 décembre dernier. Depuis la création du Conseil Ville-Handicap, en décembre 2007 et la signature de la Charte Ville-Handicap, le 9 mars 2009, Ermont s’engage continuellement à améliorer la vie des personnes en situation de handicap en allant au-delà des obligations règlementaires.

C’est dans cette continuité que s’engage la ville, en signant la Charte Musique et Handicap :

– favoriser l’inscription et la pratique de la musique pour les personnes en situation de handicap ;

– promouvoir toutes les dynamiques qui contribueront à favoriser cet accès dans les meilleures conditions ;

– travailler en réseau avec l’ensemble des acteurs concernés ;

– contribuer à la préparation des futurs éducateurs et enseignants à l’adaptation de leur pédagogie à toute personne en situation de handicap ;

– étendre le Réseau Musique et Handicap via la diffusion de la Charte dans l’objectif de développer l’accès des personnes en situation de handicap aux pratiques musicales.

Plus d’informations : www.musique-handicap.fr)