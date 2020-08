Charisme : Savoir le mobiliser pour trouver un emploi

« Et si j’avais du charisme – Les secrets du pouvoir de conviction »

Savoir convaincre est un aspect primordial lors d’une recherche d’emploi, mais si cela semble facile pour certains d’avoir du charisme, cela peut s’avérer beaucoup plus problématique pour les personnes qui manquent de confiance en elles. D’où l’intérêt de cet ouvrage pratique et concret illustrés de nombreux exemples applicables dans la vie de tous le sjours.

Comment convaincre, faire adhérer, rassembler, électriser… ? Faire bonne impression ou encore avoir un bel esprit ne suffisent pas pour faire mouche. Mais alors, quel est donc le secret des personnes charismatiques ? Catherine Berliet, coach et formatrice depuis 15 ans auprès de grandes entreprises françaises, examine le charisme sous toutes les coutures et propose de modéliser cet incroyable talent. À travers de nombreux exemples mais aussi à des outils et des exercices pour s’entraîner, vous apprendrez au fil des pages à incarner et à transmettre vos convictions, à captiver et à charmer votre auditoire, à être percutant et à susciter l’adhésion.

Au sommaire : Découvrir le charisme sous toutes ses coutures ; détecter ses valeurs, exposer sa vérité ; enchanter : un état d’esprit ; convaincre avec panache ; incarner votre verbe en 3D.

“Et si j’avais du charisme – Les secrets du pouvoir de conviction”, Catherine berliet, éditions Eyrolles, 222 pages, 14,90 euros.

À retrouver sur : https://www.eyrolles.com/