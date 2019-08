Charente-Maritime accessible : deux nouveaux outils en matière d’accessibilité

Charente-Maritime accessible :

Le département a mis en place deux derniers outils le département en matière de tourisme et handicaps. D’abord un site Internet www.handicaps-charente-maritime.com propose la rubrique Charente-Maritime accessible adaptée pour chaque visiteurs en situation de handicap : mobilité réduite, mal ou non-voyant, malentendant ou sourd, déficient mental. À chacun sa solution, lieux de visite, restaurants, hébergements, prestataires de tourisme, plages… Grâce à sa lecture par synthèse vocale, ses vidéos en langue des signes, le site a reçu le label AccessiWeb niveau or. Ensuite, un guide technique Charente-Maritime accessible, papier ou encore numérique et téléchargeable gratuitement sur www.handicap.en-charente-maritime.com est désormais disponible. Ce guide a pour objectif de faire partager l’expérience charentaise à tous les professionnels intéressé.