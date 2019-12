« Chaque pas est une conquête » : Journée Mondiale de Parkinson 12 avril 2010

Le lundi 12 avril 2010, à l’initiative de l’Association France Parkinson et avec le concours de toutes les associations concernées, un Livre Blanc rassemblant des propositions concrètes et des actions prioritaires à entreprendre sera remis officiellement à la Ministre de la Santé et présenté à l’occasion de la Journée Mondiale de Parkinson, à la Maison de la Mutualité, à Paris. Aboutissement de deux années de travail, de « Paroles de Parkinson, changeons notre regard » aux « Coups de gueule », la remise du Livre Blanc clôture les Etats Généraux des personnes touchées par la maladie de Parkinson. S’il prend en compte des avancées en matière de prise en charge, il témoigne des revendications et s’inscrit dans une démarche où « Chaque pas est une conquête », thème choisi cette année pour montrer le chemin à parcourir….

Ce premier document de référence en France met en avant la nécessité de mesures urgentes telles que la prise en charge des jeunes parkinsoniens, des solutions d’hébergement adaptées, la coordination des soins et la formation des professionnels paramédicaux… Une forte mobilisation de terrain d’avril à juin 2009, deux mille témoins, malades et aidants dans dix métropoles régionales ont fait émerger, au cours d’une première phase d’écoute et d’échanges, une parole collective pour exprimer les revendications les plus criantes.

Dix ateliers-débat, de novembre 2009 à janvier 2010 dans dix métropoles, ont croisé ces témoignages avec le point de vue des interlocuteurs professionnels et institutionnels – médecins de ville et d’hôpitaux, personnel paramédical, professionnels du secteur social, représentants du monde du travail, du monde associatif, responsables politiques… – pour dégager des actions prioritaires à entreprendre. La remise du Livre Blanc aux pouvoirs publics entend faire reconnaître la maladie de Parkinson auprès des décideurs ainsi que la nécessité d’actions spécifiques. « C’est un événement exceptionnel pour l’avenir des malades, un tremplin qui nous donne toutes les raisons d’espérer » déclare Bruno Favier, Président de l’Association France Parkinson.

* Créée en 1984 à l’initiative du Pr Yves Agid, Hôpital de la Pitié Salpêtrière, l’Association France Parkinson est reconnue d’utilité publique. Présidée par Bruno Favier, elle compte plus de 10 000 adhérents et donateurs et a collecté en 2008 plus de 1 000 000 € dont 2/3 sont affectés à la recherche et 1/3 à l’aide aux malades et à leur famille.

La Journée Mondiale Parkinson du 12 avril 2010 est organisée en France par l’Association France Parkinson Inscriptions, informations et dons : www.franceparkinson.fr