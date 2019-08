Chantons en choeur

Pour la 17e année consécutive, Rétina France lance à l’attention des choristes, l’opération « Mille Choeurs pour un Regard », du 23 au 25 mars. À cette occasion, des centaines de concerts vont enchanter salles et églises partout en France. Objectif : financer des programmes et bourses de recherche et mieux faire connaître au public les maladies de la vue. Cette année, l’opération est parrainée par le quatuor vocal québécois Tocadeo. Toutes les chorales

sont invitées à rejoindre le mouvement et à s’inscrire auprès de Rétina France. Plus d’informations sur www.retina.fr ou 05 61 30 20 50.