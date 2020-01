Chantilly vous accueille

L’accessibilité et l’innovation constituent deux composantes essentielles du projet de la Fondation pour la sauvegarde et le développement du domaine de Chantilly qui s’attache aujourd’hui à développer des activités en direction des publics en situation de handicap, notamment visuel. La Fondation privilégie pour cela des médiations variées, des outils adaptés, et souhaite faciliter l’intégration de ces publics par le développement du dialogue.

Des œuvres originales

Différents outils d’aide à la visite des personnes déficientes visuel aujourd’hui disponibles. Parmi ceux-ci, des livrets en braille et gros caractères, qui viennent en complément des audio-guides disponibles au musée Condé. Gratuitement mis à disposition au moment de la location de l’audio-guide, ils présentent des reproductions en relief des principaux chefs-d’œuvre et permettent de découvrir les trésors du musée et de suivre le même parcours que les visiteurs valides. Toujours à l’intention des aveugles et malvoyants, une galerie tactile sur le thème du portrait sculpté au XIXe siècle qui propose des œuvres originales en marbre ainsi que quatre visites tactiles sur les thèmes du « quotidien d’un prince collectionneur », des « secrets d’une réception princière », de « la rencontre avec les bustes de l’Institut de France », et du « dialogue avec les chevaux des Grandes Ecuries ». Ces visites permettent aux visiteurs d’approcher des œuvres originales et surtout des animaux vivants.

Faire dialoguer les enfants

Des fiches, en braille et gros caractères, sont disponibles sur la porte de chaque box afin de tout savoir sur les chevaux et poneys des Grandes Ecurie. Enfin, des activités éducatives sont proposées aux enfants voyants, mais conçues pour être partagées avec de jeunes handicapés.

L’atelier de « modelage autour du portrait » permet ainsi de sensibiliser les jeunes voyants aux méthodes d’appréhension tactile utilisées quotidiennement par les aveugles et de faire dialoguer les enfants sur leurs ressentis respectifs lors de l’approche de bustes en marbre et du modelage d’une tête en terre.

De nouveaux projets de développement d’outils de médiation pour les visiteurs en situation de handicap sont en cours. La motivation de la Fondation pour la sauvegarde et le développement du domaine de Chantilly reste intacte : l’innovation, le partage de l’expérience et l’incitation à la découverte culturelle.