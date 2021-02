Championnats du Monde d'escrime: soirée argentée pour Alim Latrèche

Ecouter article Ecouter article





La dernière journée en individuel aujourd’hui pour les tireurs français, était consacrée à l’épée. Marc-André Cratère, le droitier du Kremlin Bicêtre, a obtenu sa seconde médaille du Mondial au Grand-Palais, après le bronze au sabre samedi, il se classe 3e à l’épée, battu par Daoliang Hu en demi-finale. Le chinois retrouve en début de soirée Alim Latrèche en finale, l’autre français engagé en catégorie B. L’objectif pour le grenoblois de 31 ans, apporter une seconde médaille d’or au clan français, après celle remportée par Laurent François au sabre samedi. Malgré un public enthousiaste acquis à sa cause, il manque de peu le sacre et s’incline d’une touche 15-14. Après 3 journées et avant le sabre par équipe demain, l’équipe de France handisport totalise 8 médailles, 1 d’or, 1 d’argent et 6 de bronze.

LA JOURNÉE DES FRANÇAIS

Epée dames catégorie A / Française engagée : Delphine Bernard

La seule française engagée, la bretonne Delphine Bernard est éliminée en quart de finale 15 touches à 3 par Fan. L’escrimeuse de Hong-Kong sera ensuite elle-même battue en demi-finale par sa compatriote Chui Yee Yu, en route vers le sacre quelques minutes plus tard 15-8 face à la hongroise Zsuzsanna Krajnyak.

Epée dames Catégorie B / Françaises engagées : Pauline D’Hautefeuille, Cécile Demaude

Manque de réussite pour les françaises, Pauline D’hautefeuille ne dépassera pas le stade des 8èmes, stoppée par la polonaise Makowska (15-11). Même dénouement en quart, pour Cécile Demaude qui a eu beaucoup de mal face à l’allemande Briese Batke : 15-2. La Championne du monde est la thaïlandaise Saysunee Jana, vainqueur de la chinoise Chan, 15-14

Pour Céline : “le bilan est plutôt positif. J’ai fait de bonnes poules, par contre je suis passée complètement à côté de mon dernier match. Maintenant que les épreuves individuelles sont finies, on va se concentrer sur les équipes”.

Epée messieurs Catégorie A / Français engagés : Robert Citerne, David Maillard, Romain Noble

Le capitaine des bleus Robert Citerne est sorti en 8èmes, éliminé par le polonais Radoslaw Stanczuk (15-8). Ses deux compagnons d’arme, Romain Noble et David Maillard sont stoppés quant à eux en quart de finale, par le futur Champion du Monde, le chinois Tian, pour Romain Noble (15-12) et par l’Ukrainien Anrii Demchuk pour David Maillard, sur le score de 15-14 alors que le tireur de Levallois menait 14-11.

Podium : OR – Jianquan Tian (CHN) / Argent : Dariusz Pender (POL) / Bronze : Matteo Betti (ITA) et Anrii Demchuk (UKR)

Epée messieurs Catégorie B / Français engagés : Alim Latrèche, Marc-André Cratère

Marc-André Cratère éliminé en demi-finale par le chinois Hu (15-12) se console tout de même avec une nouvelle médaille de bronze, après celle remportée samedi au sabre. “Pour moi ça fait deux médailles de bronze. Aujourd’hui, j’ai souffert d’une infection et je pense que ça a joué. Techniquement je ne suis pas mauvais mais là je suis tombé sur meilleur que moi. Je félicite Alim pour sa finale et je lui souhaite d’aller au bout.”

En effet, Alim Latrèche, après avoir sorti Lemaschkevich le biélorusse à la mort subite, 12/11, décroche son billet pour la finale en battant le canadien Pierre Mainville (15-9). Il retrouve à son tour le chinois Hu, Champion paralympique à Pékin en 2008, en début de soirée sur la piste centrale du Grand-Palais. Le français maîtrise bien la pression et ne se laisse pas distancer, 14-14. Mais c’est finalement le chinois qui fera mouche le premier pour la 15ème touche.

Alim Latrèche après sa médaille d’argent : “Je suis déçu, c’était une super finale et je perds d’une touche. J’ai commencé très mal mais j’ai finalement réussi à remonter, malheureusement je n’ai pas su finir. J’ai réussi à le bloquer sur son point fort car je connais sa façon de toucher, pour l’avoir affronté hier. Je ne me suis pas laissé impressionné par le lieu, ni le public, je suis resté concentré, les encouragements ne m’ont pas bloqué mais au contraire ils m’ont poussé vers l’avant. A la fin, j’ai simplement eu trop de stress, j’ai trop cogité. C’est quand même une médaille d’argent, je vais la savourer même si je dois avouer que je rêvais de faire sonner la Marseillaise dans le Grand-Palais.”

Podium : OR – Daoling Hu (CHN) / Argent – Alim Latrèche (FRA) / Bronze – Pierre Mainville (CAN) et Marc-André Cratères (FRA)

DEMAIN / LE JOUR DES SABREURS

En fin d’après-midi, le maître d’arme des sabreurs tricolores handisport, Jean-Michel Saget, a annoncé la composition de l’équipe de France messieurs, très attendue demain : Romain Noble, Moez El-Assine, Marc-André Cratère et Laurent François. Il ajoute déterminé : “Nous voulons le titre et rien d’autre pour affirmer la suprématie mondiale du sabre français”.

PROGRAMME DES ÉPREUVES HANDISPORT

Mardi 9 novembre : Sabre par équipe messieurs

Mercredi 10 novembre : Fleuret par équipe

Jeudi 11 novembre : Epée par équipe

LES MÉDAILLES

Laurent François (catégorie B), médaillé d’or au sabre et de bronze au fleuret

Alim Latrèche (catégorie B), médaillé d’argent à l’épée et de bronze au fleuret

Marc-André Cratère (catégorie B), médaillé de bronze au sabre et à l’épée

Romain Noble (catégorie A), médaillé de bronze au sabre

Fabrice Moufle (catégorie C), médaillé de bronze au fleuret

Pour plus d’informations et suivre les épreuves en direct : www.escrime-2010.com