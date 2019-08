Championnats du monde d’escrime: les Bleus “sabrent” le Champagne !

Le sabre continue de sourire aux tireurs français handisport aux Mondiaux 2010 à Paris. Après le sacre de Laurent François samedi en individuel, le champion paralympique de Pékin était associé aujourd’hui à Moez El-Assine et Romain Noble dans la compétition par équipe. Après la sortie prématurée des redoutés polonais, une victoire à l’arrachée face aux imprévisibles grecs (39-45), le trio français a permis de faire résonner une nouvelle fois la Marseillaise sous les verrières du Grand-Palais. Ils ont su dominer et toujours maintenir à bonne distance l’équipe de Hong-Kong, emmenée par le phénomène Chan, connu pour faire basculer un duel à lui seul. 19h30, la dernière attaque de Romain Noble fait mouche et libère l’enthousiasme du public : 45 touches à 23. La France est championne du monde. Avec cette médaille d’or, le camp tricolore affiche ce soir un total de 9 médailles : 2 d’or, 1 d’argent et 6 de bronze, avant les deux dernières journées d’épreuves.

Sa médaille d’or autour du cou, Romain Noble arbore un large sourire et pense avant tout au collectif qui a permis ce succès : « C’est magique. C’est un rêve qui se réalise… On est Champion du Monde ! C’est la récompense ultime. On a suivi une grosse préparation qui nous a demandé beaucoup d’efforts et de sacrifices. Cette médaille, c’est celle de toute l’équipe des sabreurs. J’associe Robert Citerne et David Doisy qui, même s’ils n’étaient pas dans l’équipe, nous ont permis d’être bons. On s’entraîne ensemble alors c’est aussi grâce à eux. Et enfin merci au Maître Jean Michel. C’est un super coach. On lui doit aussi ! »

Jean Michel Saget, maître d’arme des sabreurs français ne cache pas sa joie : « Mission accomplie. J’ai des guerriers, qui ont appris en une saison à me connaître, à me faire confiance et à tirer contre nature. 45-23 en finale ça parle tout seul. Mais pour être bons, il faut un excellent adversaire. Je félicite et remercie l’équipe d’Hong-Kong qui nous a rendus bons ! ».

CLASSEMENT SABRE PAR ÉQUIPE MESSIEURS

OR : France

ARGENT : Hong-Kong

BRONZE : Grèce

4 : Russie

5 : Pologne

6 : USA

7 : Allemagne

PROGRAMME DES ÉPREUVES HANDISPORT

Mercredi 10 novembre : Fleuret par équipe

Jeudi 11 novembre : Epée par équipe

LES 9 MÉDAILLES DE L’EQUIPE DE FRANCE D’ESCRIME HANDISPORT

Équipe Sabre messieurs (François, Noble, El’Assine) : médaillée d’or

Laurent François (cat. B), médaillé d’or au sabre et de bronze au fleuret

Alim Latrèche (cat. B), médaillé d’argent à l’épée et de bronze au fleuret

Marc-André Cratère (cat. B), médaillé de bronze au sabre et à l’épée

Romain Noble (cat. A), médaillé de bronze au sabre

Fabrice Moufle (cat. C), médaillé de bronze au fleuret

