Championnats du Monde des ParaSports d’Hiver : C’est parti !

Du 12 au 23 janvier se déroulent les championnats du monde des ParaSports d’Hiver, il s’agit de la dernière répétition avant le grand rendez-vous de l’hiver, les Jeux Paralympiques de Pékin.

C’est parti pour les championnats du Monde des Parasports d’Hiver. En effet, la compétition a démarré depuis le mercredi 12 janvier à Lillehammer, en Norvège. Cette édition 2022 des championnats marque une grande nouveauté car, pour la première fois, toutes les disciplines sont réunies sur le même site. Ainsi, les épreuves de Para ski alpin, Para ski nordique et Para snowboard se côtoieront pendant 10 jours dans un pays habitué aux grandes compétitions de sports d’hiver. Ce sont 19 athlètes tricolores dont quatre guides qui sont au départ de cette compétition. L’équipe de France nourrit de grandes ambitions pour ces championnats du monde. Des ambitions logiques quand on se rappelle les 22 médailles, dont 17 titres, qu’a ramené le « Groupe France » aux derniers mondiaux en 2019.

Quant à la diffusion, il est possible de suivre les épreuves en direct sur Youtube : https://www.youtube.com/c/paralympics.

Les têtes d’affiches de l’Équipe de France bien présentes

Pour remplir ces objectifs, l’Équipe de France pourra compter sur ses leaders pour ces championnats du Monde des Parasports d’Hiver. Parmi eux, Arthur Bauchet, triple champion du monde en titre de para ski alpin. Cette année encore, il est ambitieux et veut « occuper le plus de podiums possibles et montrer que le collectif français est bien là ». Marie Bochet est, elle, quintuple championne du monde en titre Para ski alpin dans 5 spécialités différentes : slalom, géant, super-G, descente et combiné. Pour Marie, c’est l’excitation qui prime comme elle l’a déclaré : « Je me suis imposée une discipline forte pendant le Covid et cela n’a fait que grandir mon impatience de prendre le départ ». Mais il n’y a pas qu’en ski que les bleus performent. Benjamin Daviet est également quintuple champion du monde en titre en Para ski nordique et Maxime Montaggioni a gagné 2 médailles d’or en 2019 en Para snowboard. On compte donc sur ces champions pour nous faire vibrer à Lillehammer.

La dernière répétition avant les Jeux paralympiques d’Hiver

Ces championnats du monde des Parasports d’Hiver sont la dernière compétition avant les Jeux paralympiques de Pékin qui auront lieu du 4 au 13 mars 2022 dans la capitale chinoise. En effet, les athlètes ne disputeront aucune Coupe du Monde entre Lillehammer et Pékin. Si les Jeux restent le « gros rendez-vous de l’hiver », ces championnats du monde restent une compétition importante même si les athlètes l’abordent de manière différente. Benjamin Daviet lui, a la même motivation pour les deux évènements : « J’envisage les Mondiaux avec la même motivation que les Jeux. Je prendrai le départ des deux événements à fond ». Quant à Maxime Montaggioni, il s’agit d’une répétition : « J’ai encore un sentiment un peu mitigé, cela va être l’occasion de voir dans quelle condition je suis, à deux mois de mon objectif principal ».

Quels que soient les objectifs de chacun, la course aux médailles est déjà lancée. Alors à vos marques, prêts ? Glissez !

Parmi les athlètes français sélectionnés pour ces Championnats du Monde des ParaSports d’Hiver :

Para ski alpin

Arthur Bauchet (CSH Briançonnais)

Marie Bochet (Albertville)

Manoël Bourdenx (Temblay)

Lou Braz Dagand (Tignes)

Jordan Broisin (Handisport lyonnais)

Oscar Burnham (Tignes)

Hyacinthe Deleplace (GUC Grenoble)

Valentin Giraud Moine (Guide,CSH Briançonnais)

Maxime Jourdan (Guide, GUC Grenoble)

Victor Pierrel (Peisey Vallandry)

Jules Segers (Les Gets)

Para ski nordique

Benjamin Daviet (Annecy)

Anthony Chalençon (Morzine)

Brice Ottonello (Guide, Morzine)

Alexandre Pouye (Guide, Morzine)

Para snowboard

Cécile Hernandez (Les Angles)

Maxime Montaggioni (Anices)

Mathias Menendez Garcia (Annecy)

Laurent Vaglica (Marseille)

Tom VIGNALS