Championnats du Monde de ski alpin handisport IPC : La France 2ème nation mondiale!

La course par équipe était au programme du jour aux Championnats du monde de La Molina en Espagne. La France qui était à égalité avec l’Autriche (12 médailles dont 7 or) avant cette épreuve n’a pu faire mieux que la 4ème place de la course, cédant ainsi la place de meilleure nation à l’Autriche. Le bilan de la compétition est cependant très positif avec 7 médailles d’or. Marie Bochet et ses 5 titres a marqué de son empreinte la compétition et les esprits en vue des Jeux Paralympiques de Sochi en 2014.

Christian Fémy, directeur sportif du ski handisport : « Même si nous perdons notre 1ère place au classement des nations au dépend de l’Autriche, cette semaine reste très satisfaisante. On ne s’était pas fixé d’objectifs de médailles, mais nous souhaitions que nos athlètes répondent présents le jour de la course. Toute l’équipe a réalisé un beau tir groupé car tous finissent au moins une fois dans les 5 premiers. A un an des Jeux Paralympiques de Sochi nous devons continuer à travailler tant la technique, que le matériel et la condition physique. L’objectif sera d’être prêt le Jour J. D’ici là nous avons d’autres échéances importantes, notamment Les Championnats de France , qui se dérouleront à Chamrousse (Isère) du 18 au 24 mars. »

Les médaillés Français

Médailles d’or

Marie Bochet(cat debout) : Descente, Super Géant, Slalom, Super combiné et Géant

Vincent Gauthier Manuel (cat debout) : Slalom et Géant

Médailles d’argent:

Solène Jambaqué (cat debout) : Super Géant

Yohann Taberlet (cat assis) : Super Géant

Médailles de Bronze:

Solène Jambaqué (cat debout) : Descente

Yohann Taberlet (cat assis) : Super Géant

Cédric Amafroi-Broisat (cat debout) : Super Combiné