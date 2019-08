Championnats du Monde de Natation :Cap sur Nouméa !

L’Equipe de France de Natation Sport Adapté sera à Nouméa, en Nouvelle Calédonie, du 19 au 23 Août, pour les Championnats du Monde de Natation INAS. Compétition réservée aux sportifs en situation de handicap mental ou psychique, ce 1 er rendez-vous international, après les Jeux paralympiques de Londres, rassemblera plus de 50 athlètes inscrit sur 42 épreuves . Un test important pour les nageurs français du Sport Adapté qui visent 6 podiums !

Alors que L’Equipe de France de Natation (valide) continue d’engranger les succès en Espagne, d’autres nageurs et nageuses se préparent, eux aussi, à représenter la France et gagner des titres sur des Championnats du Monde. En effet, pour Alicia Mandin (23 ans), Frédéric Teijeiro (26 ans), Jacky Deforge (28 ans), Maxime Dutter (29 ans), Pierre Patane (22 ans) et Sébastien Blondel (33 ans), l’heure est aux dernières longueurs dans les piscines françaises, avant de s’envoler pour la Nouvelle Calédonie le 9 Août. Un départ anticipé par rapport au début de la compétition (19 – 23 Août), mais «nécessaire pour que nos athlètes s’adaptent à l’environnement et qu’ils puissent réaliser les derniers réglages sur des sessions d’entrainement dans les conditions de la compétition» nous précisait Bertrand Sébire, l’entraineur de L’Equipe de France de Natation Sport Adapté.

A l’image de la spécialiste française de la brasse, Alicia Mandin (Stade Poitevin Natation), finaliste du 100 m aux JP de Londres, Championne d’Europe sur 100 m (2009) et du Monde sur 50 m (2008), L’Equipe de France sélectionnée pour ces mondiaux est ambitieuse et déterminée à relever le défi imposer par les Asiatiques et les Australiens. Pour Bertrand Sébire, «l a confrontation sera rude, mais atteindre l’objectif de 6 podiums est réalisable pour cette Equipe de France expérimentée. Mis à part Frédéric Teijeiro (AS Turbo Meca), tous les nageurs sélectionnés sont titrés au niveau Européen en individuel. Nous avons Maxime Dutter (SC Sélestat) qui est Champion d’Europe sur 100 m et 200 m nage libre (2010), Jacky Deforge (Stade Poitevin Natation) qui est le spécialiste Européen de la brasse avec des médailles d’or sur 50 m, 100 m et 200 m (2010) et même sur les relais nous avons des vrais chances de médailles». Déjà en route pour les Championnats d’Europe 2014 et les Jeux Paralympiques de Rio 2016, Bertrand Sébire sait qu’il s’agira, aussi, pour les jeunes qui commencent à pousser, «de gagner la confiance nécessaire pour garder le même niveau de motivation à l’entraînement ».

Fort de son statut de 1ère Fédération Sportive pour les personnes en situation de handicap en France, la Fédération Française du Sport Adapté, qui vient de dépasser la barre des 50 000 licenciés, est déterminée à accompagner ses athlètes de haut niveau sur la route de Rio 2016. « Après les bonnes performances de Virgine Dreux et Daniel Royer en saut en longueur sur les Championnats du Monde IPC, la Fédération Française du Sport Adapté est fière de pouvoir compter sur une Equipe de France de Natation en quête de titres. J’espère que nous connaîtrons le même succès que les nageurs et nageuses de la Fédération Française de Natation », confie Marc Truffaut (Président de la FFSA).