Championnats du Monde de Basket-fauteuil : les Bleus en finale !

Déjouant tous les pronostics, les bleus, accèdent à la finale des Championnats du Monde de Basket-fauteuil qui déroulent en ce moment à Birmingham. Après avoir écarté la Grande-Bretagne, hôte de l’épreuve, en quarts-de-finale, les bleus ont battu les italiens, champions d’Europe en titre, cet après-midi en demi-finales. L’équipe de France n’est plus qu’à un match de l’exploit. Les Bleus se sont qualifiés ce jeudi pour la finale des Championnats du Monde. A Birmingham, ils ont battu 63-58 les italiens, champions d’Europe en titre, et rencontreront samedi le vainqueur de la seconde demi-finale entre les Etats-Unis et l’Australie. Hier, les français avaient commencé leur requiem en écartant les britanniques, favoris de l’épreuve, en quarts de finale 59-50 après être sortis des poules.

“Contre l’Italie, le score reflète mal la physionomie du match. Les italiens jouent durs et commettent beaucoup de fautes. Mes joueurs ont su rester concentrés et faire bloc dans les périodes difficiles, notamment dans le dernier quart-temps qui fut éprouvant physiquement. Maintenant, tout est possible. Je n’ai aucune préférence quant à notre futur adversaire même si France-USA, ça sonne bien ! (sic)” relate Franck Belen, Responsable de l’équipe de France, à la fin de la rencontre.

> La finale aura lieu samedi à 17h15 (heure française) sur le court n°1 du NIA de Birmingham et sera retransmise en direct sur le site officiel de la compétition.