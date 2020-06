Championnats de France de volley-ball des Sourds

L’association des Sourds de Bordeaux est championne de France, un titre très attendu qu’elle a obtenu à l’issue du championnat qui s’est déroulé samedi dernier à Saint-Jean d’Illac (Gironde). Affiliée à la fédération française Handisport, l’association des Sourds de Bordeaux attendait ce titre depuis sept ans. Champions de la zone Sud-Ouest, les Bordelais devaient rencontrer les champions des autres zones : Sèvres (Poitiers), Versailles, Clermont- Ferrant. Les rencontres, de très bon niveau, étaient arbitrées par Carol Seyze. Dominique Nadalié (bien connu aux JSA), président de la fédération Comité régional d’Aquitaine, représentait le président de la fédération française Handisport. Bordeaux a battu Poitiers 3-0, puis Versailles en finale 3-0 (25-17 ; 25-21 ; 25-18). En plus du titre, trois joueurs de Bordeaux ont été distingués par le jury (meilleur joueur, meilleur passeur, joueur le plus régulier) alors que les vice-champions (Versailles) obtenaient aussi le titre de l’équipe ayant passé le plus grand nombre de points sur l’ensemble du championnat. Certains joueurs sont intégrés dans des équipes « valides » et Sylvain Plantey, est titulaire de l’équipe de France Handisport.