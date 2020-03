Les 16 et 17 mai 2009, l’Association Valentin Haüy organise à Bourges les Championnats de France de Torball et de Cécifoot. Une compétition qui regroupe ces 2 sports un même jour, dans un même lieu, est un rendez-vous exceptionnel.



Le Torball

Le Torball est un sport de ballon pour déficients visuels, hommes ou femmes, qui se joue à la main. Chaque équipe de 3 joueurs, le plus souvent en position agenouillée ou couchée, doit marquer un but à l’équipe adverse en faisant rouler le ballon en dessous de ficelles sonores placées au milieu du terrain.

Le Torball est un sport qui se développe. Il existe 140 clubs en France. Huit équipes masculines de 2e division ethuit équipes féminines de 1ère division sont engagées pour la 10ème édition du Championnat de France les 16 et 17 mai 2009.

Le Cécifoot

Le Cécifoot est l’adaptation du football pour les déficients visuels. Ce sport paralympique se divise en 2 catégories de joueurs selon la nature du handicap visuel.

Dans la catégorie B1, les joueurs sont aveugles ou n’ont qu’une perception lumineuse.

La catégorie B2/B3 concerne les joueurs malvoyants possédant une acuité visuelle comprise entre 1/20e et 1/10e.

Les équipes se composent de 4 joueurs de champ et un gardien de but voyant, évoluant sur un terrain aménagé. Le ballon est sonorisé à l’aide de grelots et des barrières sont installées le long des lignes de touches pour éviter qu’il ne sorte de l’aire de jeu.

Treize équipes de Cécifoot sont engagées dans la compétition des 16 et 17 mai prochains.

Cette année, le club sport de l’Association Valentin Haüy qui figure parmi les 6 clubs handisports les plus importants de l’Ile-de-France, a choisi d’organiser les 2 manifestations à une même date et dans un même lieu.

L’événement se déroulera au CREPS Région Centre, situé à Bourges, sélectionné pour la qualité de ses équipements. Le CREPS de Bourges est un lieu d’accueil privilégié pour les manifestations handisports puisqu’il intègre le Pôle Ressources National Sport et Handicapé. Ces installations adaptées permettront aux compétitions de se dérouler dans les meilleures conditions.

Les compétitions débuteront le Samedi 16 mai 2009 à 8h30 et se termineront le dimanche 17 mai 2009 à 11h30, à l’issue desquelles aura lieu la remise des prix. Près de trois cent compétiteurs aveugles ou malvoyants ainsi que leurs accompagnateurs sont attendus pour cette manifestation sportive inédite.