Championnat National Handiboxe le 14 avril

Après deux sessions à Bourges et une à Annecy, c’est en masse que les handiboxeurs franchiront les cordes des rings de la Salle du Manège de Aire Sur la Lys. En constante augmentation, le nombre de participants sera, cette année, d’environ quatre-vingt handiboxeurs contre une soixantaine l’an passé.

Cette compétition permet de rassembler tant des personnes en situation de handicap mental, que physique ou sensoriel. La rencontre se déroule dans un cadre familial ou la convivialité prime sur la compétitivité. Le rendez-vous est pris d’une année à l’autre, par les participants qui créent des liens entre eux, mais aussi par les éducateurs, entraineurs et familles qui voient en cette réunion pugilistique une source de motivation pour les boxeurs (traitement, comportement).

Afin d’éviter tout danger, la pratique est adaptée au handicap du boxeur ainsi le règlement varie selon la posture du boxeur (en fauteuil ou debout).

À l’occasion de cette rencontre pugilistique deux informations importantes à noter :

– La présence de Brahim Asloum, Champion Olympique à Sidney et propriétaire de la franchise de boxe « Paris United ».

– La mise au point d’un outil, créé par les étudiants organisateurs afin de permettre au boxeur en fauteuil roulant de boxer en toute sérénité.

Programme du week-end

Vendredi 13 avril 2012

18h00-20h00: Accueil des participants avec répartition des chambres et des programmes au lycée Vauban (1, rue de Bretagne Aire sur la Lys)

19h00-20h30 : Repas au lycée Vauban

21h00 : Réunion des organisateurs et du collectif Handiboxe

Samedi 14 avril 2012

7h00 – 8h30 : Petit-déjeuner sur le lieu d’hébergement

8h30 : Départ de la 1ere navette pour les personnes venues en train

8h45: Départ de la seconde navette pour les personnes venues en train

9h00 : Réunion des officiels et réunion technique (entraineurs, boxeurs …)

9h30 : Début de la compétition : Ateliers techniques (leçon individuelle, épreuve de sac)

11h00 : Réunion d’information sur l’handiboxe des officielles

12h00 – 13h30 : Repas au lycée Vauban

14h00 : Départ de la navette pour les personnes venues en train

14h15 : Départ de la seconde navette pour les personnes venues en train

14h30 : Reprise de la compétition avec les assauts et ateliers sous le regard de Brahim Asloum (Champion Olympique) et Myriam Chomaz (Championne d’Europe de Boxe Anglaise)

18h30 : Fin de la compétition et remise des récompenses

19h00 – 20h30 : Repas au lycée Vauban

21h00 : Soirée débat Boxe et Handicap avec présentation du projet « Handi’Box-Mines » et de la pièce de fixation des fauteuils : Handifixe

Dimanche 15 avril 2012

7h00 – 8h30 : Petit Déjeuner

8h30 : Départ de la navette pour les personnes venues en train

8h45: Départ de la seconde navette pour les personnes venues en train

10h00 à 11h30 Découverte de « l’aéroboxe » et entrainement avec des personnalités de la boxe

11h30 – 13h30 : Repas au Lycée Vauban

14h : Dispersion des participants