Championnat du Monde et de France de ski : Les champions de la glisse se retrouvent à Autrans !

L’année 2011 démarre tout schuss pour la FFSA et le Comité Départemental Sport Adapté 38 qui organisent le championnat du monde et de France de sport adapté, en ski alpin et nordique, du jusqu’au 6 février à Autrans. L’occasion pour la nouvelle équipe de France de ski de démontrer son potentiel par des médailles en vue d’une éventuelle participation aux Jeux Paralympiques d’hiver en 2014 à Sotchi.

Délocalisation des championnats : Autrans, solidaire de Lans-en-Vercors

La compétition, qui devaient avoir lieu à Lans-en-Vercors se déroulera finalement à Autrans. Les conditions d’enneigement de la station de Lans-en-Vercors ne permettaient pas le déroulement des épreuves. La solidarité des deux stations voisines du Vercors a permis à la FFSA et au CDSA 38 de trouver une solution pour le bon déroulement de la compétition. Autrans, qui bénéficie d’un bon enneigement, met donc ses pistes à disposition de Lans qui reste maître d’œuvre des opérations. Les cérémonie d’ouverture et de clôture auront bien lieu à Lans, qui avait déjà accueilli les championnats de France sport adapté de ski de 2010.

L’ équipe de France : objectifs médailles et Jeux Paralympiques

L’équipe de France, nouvellement constituée, va vivre une formidable expérience sportive, devant son public, avec pour objectif d’accéder aux podiums face à une quarantaine de sportifs et 8 nations venues des quatre coins du globe : Australie, Autriche, Espagne, Italie, Japon, République Tchèque, Russie et Suède. Un potentiel a démontrer en vue d’une réintégration aux Jeux Paralympiques d’hiver à Sotchi en Russie, en 2014. La seule participation aux Jeux Paralympiques a été en 1998 à Nagano aux 3 athlètes français.

Le ski adapté, une discipline en développement

Le CDSA 38 organise cette année son 3ème championnat de France après celui de 2006 et de 2010. Il regroupera plus de 120 sportifs venus 13 départements. Fort de ses expériences précédentes, le CDSA a décidé de passer à l’échelle supérieure en organisant une compétition d’envergure internationale : les 3èmes championnats du monde de ski alpin et nordique INAS. Le ski adapté est une activité peu connue au niveau international. A l’heure actuelle, seulement 11 pays proposent cette discipline à leurs sportifs en situation de handicap mental.

Bernard Thévenet, ancien coureur cycliste double vainqueur du Tour de France et Robin Duvillard, membre de l’équipe de France de ski nordique, sélectionné aux JO de Vancouver en 2010 sont les parrains officiels de ces championnats.