Championnat du monde de tennis de table adapté : beau palmarès pour l’équipe de France

C’est avec 5 médailles que l’équipe de France de tennis de table Sport Adapté est revenu, fin décembre de Hong-Kong, où ont été organisés les championnats du monde réservés aux sportifs en situation de handicap mental ou psychique.

L’équipe masculine a ainsi remporté trois médailles d’argent : une pour Pascal Pereira Leal (30 ans, AS Niort, N°3 mondial) en simple messieurs, une en double messieurs avec Richard Vallée (35 ans, Villefranche-sur-Mer, N°20 mondial), et une par équipe pour Pascal Pereira Leal, Richard Vallée et Nicolas Duten (26 ans, Jeanne d’Arc Dax, N°23 mondial).

L’équipe féminine remporte quant à elle une médaille d’argent en double avec Magali Rousset (30 ans, Angoulême, N°13 mondiale) et Mélanie David (25 ans, Poitiers, N°16 mondiale), et une médaille de bronze en équipe avec les deux autres membres de l’équipe : Anne Divet (19 ans, Poitiers) et Véronique Cateau (38 ans, Enjeux bocage 79, N°18 mondiale).

« Nous mesurions la difficulté du tableau féminin. Bravo aux joueuses qui n’ont pas démérité et qui reviennent toutes avec une médaille autour du cou » a commenté Yves Drapeau, entraîneur de l’équipe de France.

La Fédération Française du Sport Adapté (FFSA) est actuellement la première fédération sportive française pour les personnes en situation de handicap en France avec plus de 50 000 licenciés.

Plus d’infos : www.ffsa.fr

Photo: ©FFSA