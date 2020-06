Championnat du Monde de Football Adapté : France – Japon : une place pour les quarts de finale !

Après la défaite de la France et du Japon contre le tenant du titre, l’Arabie Saoudite, les deux équipes vont s’affronter demain pour la seconde place de poule… et une qualification en quart de finale !

Un match décisif pour les quarts !

Pour se qualifier en quarts de finale, 3 équipes des poules A et C seront qualifiées (quatre pays par poule) et deux équipes seulement dans la poule B (après le désistement de l’Egypte). L’Arabie Saoudite est d’ores et déjà qualifiée grâce à ces deux victoires contre la France et le Japon (8-0 ; 4-0). La France rencontre le Japon demain (mardi) à 20h pour un match qui s’annonce indécis et décisif. L’équipe de France remobilisée et motivée malgré sa large défaite lors de son premier match a toutes ses chances contre le Japon qui a subi samedi la loi du champion (0-4). Un match intense s’annonce donc, avec une issue favorable on l’espère pour nos français. Le quart de finale était l’objectif que s’était fixé la fédération et le staff pour cette compétition.

Zoom sur… Ancoube ALI

Après une semaine en Afrique du Sud, nous avons réalisé une première interview de l’un des joueurs de l’équipe de France : Ancoube ALI. Il nous répond avec spontanéité sur sa vie en club et son expérience en Afrique de Sud. Extraits.

Ancoube ALI est un jeune footballeur de 19 ans. Il habite Port Leucate et travaille aux espaces verts dans un ESAT.

Joueur régulier dans un club de la FFF, il vient de rejoindre le FC « l’Entente Fitou/Leucate ». C’est là qu’il s’est préparé pour la Coupe du Monde de Football Adapté en suivant du mieux possible les conseils que son entraineur, Bruno PLUMECOCQ, lui envoyait par SMS, « mais c’était pas facile tout seul ! »

Après quelques jours dans le pays, l’Afrique du Sud lui fait bonne impression, mis à part « le paysage trop sec et trop brulé. » Sur l’organisation elle-même Ancoube déclare : « elle est défaillante, il y a trop de va et viens, de changements dans les programmes et les arbitres ne sont pas terribles. »

Mais surtout, Ancoube souhaite « aller le plus loin possible dans la compétition en se faisant plaisir et pourquoi pas gagner au moins une fois la coupe du monde. » Par ailleurs, Ancoube ALI est candidat pour participer à la prochaine Coupe même si « la concurrence sera rude et beaucoup de jeunes arriveront encore d’ici là ! »

Ancoube conclut ainsi sur son séjour : « Les entrainements sont durs mais intéressants. La vie en groupe n’est pas toujours facile par manque de discipline des camarades qui me taquinent fréquemment sur ma coiffure. Mais finalement tout cela n’est pas si grave ! »

Ancoube a souhaité passer le bonjour à tout le foyer de Port Leucate, au CAT, au club de foot et à toute sa famille qui est restée à BRAME.

Joyeux anniversaire à Kévin BELLANGER !

La FFSA souhaite un joyeux anniversaire à Kévin BELLANGER qui fêtait vendredi dernier ses 19 ans. Le staff est allé acheter un gâteau d’anniversaire pour fêter cela comme il se doit. Un anniversaire que Kévin ne risque pas d’oublier puisqu’il participe pour la première fois à une compétition internationale avec l’équipe de France…un beau cadeau pour ses 19 ans !

Résultats et programme des matchs :

1 / A AFRIQUE DU SUD Vs POLOGNE 23-août-10 16h00

3 / B ARABIE SAOUDITE Vs FRANCE 25-août-10 15h00 8-0

4 / C ALLEMAGNE Vs TURQUIE 25-août-10 15h00 8-2

5 / A COREE DU SUD Vs PORTUGAL 26-août-10 15h00 12-0

6 / C HOLLANDE Vs ALLEMAGNE 27-août-10 11h00 4-0

7 / C HONGRIE Vs TURQUIE 27-août-10 15h00

8 / B ARABIE SAOUDITE Vs JAPON 28-août-10 15h00 4-0

9 / A AFRIQUE DU SUD Vs COREE DU SUD 29-août-10 11h00

10 / A POLOGNE Vs PORTUGAL 29-août-10 15h00

11 / B FRANCE Vs JAPON 31-août-10 20h00

