Championnat du Monde de Football Adapté – Afrique du Sud ; La France vise la 7e place !

Après être passée près de l’exploit vendredi contre la Pologne en s’inclinant 2-0, la France a rencontré la Hongrie dimanche pour son match de classement. Malgré une très bonne deuxième mi-temps, l’équipe de France s’est inclinée 2-1 contre une équipe hongroise plus réaliste. L’équipe de France jouera donc la 7ème place lors de son dernier match mardi 7 septembre contre le pays hôte.

Des hongrois plus réalistes

Malgré une très bonne deuxième mi-temps, l’équipe de France s’est inclinée dimanche 2-1 contre une équipe hongroise plus réaliste. La France jouera mardi contre l’Afrique du Sud pour la 7ème ou 8ème place. Une première mi-temps bien négociée par la Hongrie, buts sur corner à la 16′ et sur pénalty à la 36′. « La France reste fébrile et mal positionnée sur les coups de pieds arrêtés. Dans le jeu, nous faisons partie égale, mais le groupe très jeune manque d’expérience et se fait souvent sanctionné sur des duels où nos adversaires paraissent plus matures et bien organisés, » confirme Bruno PLUMECOCQ, fier de la prestation de ses joueurs. C’est à la 66’ minute que la France remonte au score sur un penalty tiré par Johnny FOUACHE. Mais malgré les 4 minutes d’arrêts de jeu, la France ne réussit pas à égaliser.

« Malgré cette défaite, l’équipe a gagné en stabilité et régularité dans son organisation de jeu, » se satisfait Bruno PLUMECOCQ.

L’Afrique du Sud, un challenge de taille

La déception était très grande dans le vestiaire, mais la remobilisation doit être rapide car les allemands ayant battu 2-1 le pays hôte, c’est l’Afrique du Sud que les français rencontreront mardi. « Le challenge contre nos amis africains sera de taille car nous n’avons jamais remporté de match contre eux. L’important sera encore d’être régulier et de respecter le projet de jeu, afin de faire murir cette promotion très intéressante, à laquelle il manque encore 2 à 3 éléments pour être compétitive. »

Match contre l’Afrique du Sud prévu mardi 7 septembre.

Zoom sur… Lassana CAMARA

Lassana CAMARA, « 19 ans et demi », précise-t-il, connait le monde du haut niveau par le travail qu’il a exercé précédemment : dans le cadre d’une formation CFA restauration, il était employé… au centre de rugby de MARCOUSSIS ! Il a malheureusement été contraint d’arrêter pour des raisons de transports.

Il s’est bien préparé pour la Coupe du Monde de Football Adapté et a surtout effectué de nombreux footings en plus du travail spécifique dans son club de la FFF. Il trouve le pays d’Afrique du Sud superbe, le temps agréable et se dit très fier d’être présent ici.

« Dans l’ensemble je trouve l’organisation pas mal. Seuls les terrains d’entrainement sont très moyens. » L’équipe de France les premiers jours a refusé plusieurs propositions, tant les terrains offerts étaient en piteux état, avant de dénicher un terrain de qualité situé dans un groupe scolaire proche de son hôtel.

Lassana est d’une nature paisible et calme, il n’a pas de souci avec le groupe, il a d’ailleurs arrêté de faire le ramadan pour venir et trouve la nourriture proposée « pas trop mauvaise. » D’ailleurs, beaucoup de joueurs ont été surpris par les habitudes alimentaires des sud-africains : petit déjeuner particulièrement copieux, salé et sucré, buffets variés où les viandes voisinent les viennoiseries ; déjeuner léger et sans pain qu’il aura fallu réclamer ; enfin dîner plus consistant avec régulièrement des glaces au dessert.

Lassana souhaite aller le plus loin possible dans la compétition comme dans le football : il serait très heureux de continuer en équipe de France, « ne pas lâcher. »

Lassana passe le bonjour à sa famille et tous ses amis !

Résultats et programme des matchs :

QUARTS DE FINALE

16 FRANCE Vs POLOGNE 3-sept-10 0-2

17 AFRIQUE DU SUD Vs HOLLANDE 3-sept-10 2-5

18 PORTUGAL Vs ALLEMAGNE 3-sept-10 3-2

19 ARABIE SAOUDITE Vs HONGRIE 3-sept-10 4-0

PLACES 9 A 11

20 JAPON Vs TURQUIE 4-sept-10 3-3

21 COREE DU SUD Vs TURQUIE

22 COREE DU SUD Vs JAPON

PLACES 5 A 8

23 FRANCE Vs HONGRIE 5-sept-10 1-2

24 AFRIQUE DU SUD Vs ALLEMAGNE 5-sept-10 1-2

25 FRANCE Vs AFRIQUE DU SUD 7-sept-10

26 HONGRIE Vs ALLEMAGNE 7-sept-10

DEMI-FINALES

27 POLOGNE Vs ARABIE SAOUDITE 8-sept-10

28 HOLLANDE Vs PORTUGAL 8-sept-10

