Championnat du Monde de Football Adapté – Afrique du Sud – La France termine 8e du mondial !

Le match opposant le pays hôte et la France, hier, s’est soldé par une défaite pour l’équipe de France. Avec un score de 5-3, la France n’est toujours pas parvenue à gagner contre l’Afrique du Sud. Ce match place donc l’équipe de France de Football Adapté à la 8e position de la compétition, une place honorable et méritée pour tous ces jeunes joueurs qui ont joué de façon remarquable !

L’Afrique du Sud, à nouveau vainqueur face à la France

Une fois n’est pas coutume, l’Afrique du Sud s’est imposée face à la France 5-3. Pourtant, l’exploit n’était pas loin : à la mi-temps, le score était encore de 2-2, encourageant tous les espoirs. Malheureusement, la seconde mi-temps a vu l’équipe sud africaine élever son niveau de jeu et marquer trois buts qui ont anéanti les derniers espoirs français..

La France arrive à une honorable 8ème place avec un niveau de jeu de plus en plus élevé qui présage un bel avenir pour cette jeune génération. En témoigne la magnifique prestation en quart de finale contre la Pologne pourtant considérée comme l’un des favoris du mondial.

Zoom sur… Johnny FOUACHE, attaquant de l’équipe de France

Johnny FOUACHE, 29 ans, est l’un des plus vieux joueurs de l’équipe. Il travaille aux espaces verts de l’ESAT de Villenoy, les Marronniers, dans le 77.

« J’ai un bon boulot car j’apprécie de travailler à l’extérieur avec mes collègues. Je ne suis pas encore inscrit dans un club de la FFF mais j’y réfléchis… »

Il trouve que « l’Afrique du Sud est un beau pays mais le séjour me pèse (3 semaines c’est long !) même si les gens sont accueillants et souriants. L’hébergement me satisfait par contre la nourriture est n’est pas assez variée, il faudrait changer plus souvent, on a tous les jours des pâtes, des pâtes et encore des p… »

Malgré cela, Johnny s’entend très bien avec tous les autres joueurs et se satisfait de son séjour : les installations sportives sont correctes et les déplacements un peu longs.

Michel CHOPINAUD : Tu as déjà marqué plusieurs buts ?

Johnny FOUACHE : Oui, j’en suis content et fier, j’espère que cela va continuer !

Malheureusement cela ne se concrétisera pas le lendemain, lors du dernier match, où seuls C. Vidal, L. Camara et L. Bonnaire marqueront contre l’Afrique du Sud.

MC : Penses-tu poursuivre ton parcours dans le football ?

JF : Non, je songe à arrêter car la séparation avec mon amie me pèse. Elle a d’ailleurs hâte que je rentre !

MC : Pour le dernier match France / Afrique du Sud, un pronostic ?

JF : Ça va être chaud, je dirais une petite victoire, quand même, pour la France.

Malheureusement, l’Afrique du Sud a eu raison de la France mais Johnny a fait un beau match et reste un butteur providentiel de l’équipe de France.

En conclusion, Johnny FOUACHE souhaite passer le bonjour au pavillon L’Etoile de son établissement, à ses collègues de l’Espace Vert ainsi qu’à son amie.

Résultats et programme des matchs :

QUARTS DE FINALE

16 FRANCE Vs POLOGNE 3-sept-10 0-2

17 AFRIQUE DU SUD Vs HOLLANDE 3-sept-10 2-5

18 PORTUGAL Vs ALLEMAGNE 3-sept-10 3-2

19 ARABIE SAOUDITE Vs HONGRIE 3-sept-10 4-0

PLACES 9 A 11

20 JAPON Vs TURQUIE 4-sept-10 3-3

21 COREE DU SUD Vs TURQUIE

22 COREE DU SUD Vs JAPON

PLACES 5 A 8

23 FRANCE Vs HONGRIE 5-sept-10 1-2

24 AFRIQUE DU SUD Vs ALLEMAGNE 5-sept-10 1-2

25 FRANCE Vs AFRIQUE DU SUD 7-sept-10 3-5

26 HONGRIE Vs ALLEMAGNE 7-sept-10

DEMI-FINALES

27 POLOGNE Vs ARABIE SAOUDITE 8-sept-10

28 HOLLANDE Vs PORTUGAL 8-sept-10

Pour suivre l’actualité du Championnat du Monde de Football Adapté en direct (informations, programme, résultats), rendez-vous sur le site internet : www.ffsa.asso.fr !

Vous êtes un vrai supporter de l’équipe de France, alors réagissez sur le blog et déposez un commentaire de félicitations ou d’encouragement pour nos champions : blog.ffsa.asso.fr !

Partenaires officiels de l’équipe de France de Football Adapté