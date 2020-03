Championnat du Monde de Football Adapté – Afrique du Sud

Hier a eu lieu le match décisif pour les quarts de finale entre le Japon et la France. L’équipe de France s’est remarquablement qualifiée avec une victoire sans appel contre le Japon, 5-2. De quoi rassurer la délégation française sur son niveau avant d’affronter un adversaire redoutable en quart, la Pologne !

Une victoire rassurante !

Après sa défaite contre l’Arabie Saoudite, le tenant du titre, la France devait remporter le match contre le Japon pour parvenir aux quarts de finale. L’objectif est désormais atteint ! Après un match difficile et disputé, l’équipe de France a remporté une belle victoire 5-2 contre le Japon. « Ils ont été excellents aujourd’hui mais ont fini très fatigués pour certains », avoue Michel CHOPINAUD..

Le gardien de l’équipe de France, Thierry LEGRALL étant suspendu (carton rouge lors du premier match), c’est Christopher VIDAL qui a assuré le poste d’intérim et réalisé une superbe prestation ! En témoigne ces deux arrêts sur pénalty ! Un pénalty du Japon a été retiré trois fois ; Christopher a réussi à arrêter les deux premiers avant d’encaisser le dernier penalty.

La Pologne, adversaire redoutable en quart !

Après la magnifique victoire contre le Japon, l’état d’esprit est au beau fixe malgré la fatigue de certains joueurs. Après un décrassage hier après-midi, l’entraineur a annoncé aux joueurs une journée de repos (aujourd’hui) et de récupération dans un parc aquatique proche de l’hôtel (le parc Bela Bela Water). Nos français vont en avoir bien besoin avant d’affronter la Pologne, adversaire de la France en quart de finale vendredi. La Pologne fait figure d’épouvantail à cette Coupe du Monde. Ses victoires impressionnantes contre le pays hôte (3-2) et le champion d’Europe Futsal le Portugal (3-0) confirment que la France devra accomplir un véritable exploit pour atteindre les demi-finales. La technique et un jeu de passes rapides sont peut-être les atouts que les français devront se servir pour déstabiliser une équipe très athlétique (1m80 de moyenne), tactique avec un jeu stéréotypé vers l’avant. Les duels s’annoncent viriles et le match engagé. Verdict vendredi à 15h !

Après Ancoube ALI… Thierry LEGRALL

Après Ancoube ALI, suite des interviews des joueurs de l’équipe de France avec Thierry LEGRALL, gardien titulaire de l’équipe de France.

Thierry a vécu un début de compétition compliqué puisqu’il a reçu un carton rouge lors du premier match. Il nous parle de sa vie de footballeur et livre ses impressions sur la Coupe du monde.

« Je travaille dans un ESAT polyvalent à Carhaix même et cherche actuellement un travail à Saint Pol près de Morlaix ce qui me permettrait de me rapprocher de mon amie et de son fils Jonathan que j’apprécie beaucoup. Je pratique déjà dans un club de foot de la 3F à Saint Pol de Leon où règne une excellente ambiance. »

Thierry LE GRALL a 34 ans et vit en Bretagne. Il faisait déjà parti de l’équipe de France de Football Adapté en 2006. « Je me suis préparé à cette compétition mais cela n’a pas été facile pour des motifs personnels. » Il attendait pourtant avec impatience d’y participer et de rejoindre le sol Sud Africain. « J’ai trouvé l’Afrique du Sud très pauvre, en arrivant, un peu comme dans le désert. Par contre , les gens sont très sympathiques. L’organisation est aussi à revoir, on manque d’information et on connait de gros problèmes d’arbitrage (ainsi j’ai été suspendu mais ne suis toujours pas informé de la sanction complémentaire éventuelle). Cela donne une image pas très sérieuse et je suis un peu déçu. »

Points positifs du séjour : « L’hébergement, l’hôtel, l’ambiance ! » . Points négatifs : « Pas assez sérieux, il faut que nous nous concentrions davantage sur la compétition. »

Thierry conclut à la fin de l’interview : « Pour ce qui est de l’avenir, je ne sais pas si je pourrai poursuivre car mon amie ne supporte que difficilement mes absences lorsque je me déplace pour le foot. Il passe ensuite le bonjour à toute sa famille, son amie et le petit Jonathan qui a eu son anniversaire la semaine dernière. « J’aimerais bien pouvoir leur téléphoner. »

Résultats et programme des matchs :

1 / A AFRIQUE DU SUD Vs POLOGNE 23-août-10 16h00 2-3

2 / C HOLLANDE Vs HONGRIE 24-août-10 10h00 4-2

3 / B ARABIE SAOUDITE Vs FRANCE 25-août-10 15h00 8-0

4 / C ALLEMAGNE Vs TURQUIE 25-août-10 15h00 8-2 5 / A COREE DU SUD Vs PORTUGAL 26-août-10 15h00 0-12

6 / C HOLLANDE Vs ALLEMAGNE 27-août-10 11h00 4-0

7 / C HONGRIE Vs TURQUIE 27-août-10 15h00 3-2

8 / B ARABIE SAOUDITE Vs JAPON 28-août-10 15h00 4-0

9 / A AFRIQUE DU SUD Vs COREE DU SUD 29-août-10 11h00 15-0

10 / A POLOGNE Vs PORTUGAL 29-août-10 15h00 3-0

11 / B FRANCE Vs JAPON 31-août-10 11h00 5-2

12 / A PORTUGAL Vs AFRIQUE DU SUD

QUARTS DE FINALE

13 FRANCE Vs POLOGNE 3-sept-10 15h00

14 GAGNANT 12 Vs PAYS-BAS

15 PERDANT 12 Vs ALLEMAGNE

16 ARABIE SAOUDITE Vs HONGRIE

