Championnat du Monde d’athlétisme : découvrez l’équipe des Bleus

33 athlètes et 4 guides. Voici la composition de la sélection française pour les Championnats du monde IPC Lyon 2013. Même si Gérard Masson, président de la Fédération Française de Handisport, parle d’une équipe « serrée », c’est un record et une grande première en termes de nombre de sélectionnés. Cette équipe est composée de 26 hommes et 7 femmes. Elle sera emmenée par Marie-Amélie le Fur, championne paralympique au 100 m, qui a été nommée Capitaine de l’équipe de France. L’objectif est clair : terminer dans le Top 10 au classement général des nations et récolter 8 titres mondiaux.

Parmi les grands noms : Mandy François-Elie (100 m, 200 m, hémiplégique), Arnaud Assoumani ( 100 m, longueur, amputation membre supérieur), Tony Falelavaki (Javelot, handicap membres inférieurs) en encore Orianne Lopez (100 m, longueur, handicap membre inférieur).

À noter que cette équipe fait une large place aux jeunes qui composent pas moins d’un quart des effectifs. On citera Elvina Vidot (100 m, 200 m, déficience visuelle), Valentin Bertrand (400 m, hémiplégique) ou encore Alexandre Boukhelifa (100 m, 200 m, hémiplé-gique). Ils participeront à leur premier Championnat du Monde avec comme but principal de préparer les Jeux de Rio 2016.

Avant de rejoindre Lyon, les Bleus participeront à un stage terminal de préparation à Aix-les-Bains.

Télécharger le guide officiel de l’équipe de France