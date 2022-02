Championnat d’Europe de Rugby fauteuil : C’est parti et c’est à Paris !

Ecouter article Ecouter article

Le Championnat d’Europe de Rugby fauteuil 2022 se déroule à Paris du 22 au 26 février.

Un tournoi festif et engagé : C’est ce que promettent les organisateurs du Championnat d’Europe IWRF – Championnat d’Europe de Rugby fauteuil 2022 – qui se déroule du 22 au 26 février 2022 à la Halle Carpentier (Paris 13e).

Les 8 meilleures nations de la disciplines réunies avant les Jeux Paralympiques

Celui-ci réunit les huit meilleures nations européennes au cours de cinq journées de compétition intensive. Il s’agit du premier événement international d’une série de grands rendez-vous unissant, dans un même élan, la France et le Rugby : 2022 Championnat d’Europe, 2023 Coupe du Monde, 2024 Jeux Paralympiques et 2025 Women’s Cup !

Concernant l’organisation et le déroulement de la compétition, le groupe A est composé de la France, le Danemark, la Suisse et la Russie; tandis que le groupe B est composé de l’Allemagne, la Pologne, les Pays-Bas et la Grande-Bretagne.

Un événement ouvert à tous pour encourager la découverte et fédérer

L’occasion pour le plus grand nombre de découvrir un nouveau sport ou d’approfondir les liens avec la grande famille du rugby et de se laisser surprendre par une pratique spectaculaire, associant les valeurs de la générosité et du partage. Un événement fédérateur pour les équipes, les scolaires et les familles, et une épreuve sportive à ne pas manquer pour les amateurs de culture populaire, de solidariser les valeurs de la fête et de l’accessibilité universelle.

Pour obtenir plus d’informations sur le championnat d’Europe de Rugby fauteuil 2022, rendez-vous sur le site dédié : www.rugbyfauteuil-euro2022.com