Championnat d’Europe de natation : Lorandi récidive en or

Le bassin de l’EuropaParkSport de Berlin continue de sourire aux nageurs français à l’occasion des Championnats d’Europe IPC 2011. La deuxième journée de compétition débute avec un doublé sur 50m nage libre S5. Chez les hommes, Hayri Simsek obtient la médaille d’argent en 34’’25, derrière l’espagnol Sebastian Rodriguez (34’’89) et côté féminin, ce sera le bronze pour Anita Fatis 37’’53, l’ukrainienne Nataliia Prologaieva gagne la médaille d’or (36’’89).

Enfin, très attendue sur le 200m 4 nages SM10, Elodie Lorandi, réalise l’exploit de décrocher son deuxième titre, agrémenté d’un nouveau record d’Europe en 2’35’’63, devant la russe Ryabova (2’38’’81). La Marseillaise sonne une nouvelle fois à Berlin grâce à la nageuse d’Antibes – Juan Les Pins.

La dernière finale de la journée réunissait les relayeurs messieurs du 4x50m nage-libre, après la disqualification de l’équipe espagnole arrivée en tête, les ukrainiens obtiennent l’or et la France monte finalement sur le podium, pour le bronze !

Avec 4 nouvelles médailles avant la troisième journée, l’équipe de France totalise déjà 7 médailles (2 d’or, 1 d’argent et 4 de bronze) et remonte à la 7ème place au tableau des nations. L’Ukraine domine le Championnat avec 28 médailles, devant la Grande-Bretagne, 27.

La réaction d’Elodie : « Je n’étais pas bien avec un hématome après la course d’hier. J’ai essayé de me poser aujourd’hui et j’ai ensuite tout donné en finale. Mon premier 50 en 31’’39 m’a lancé, la brasse et le dos ensuite ne sont pas mes points forts. La russe s’est réservée ce matin, les anglaises sont à leur niveau, mais je pense qu’elles ne m’attendaient pas. C’est mon record, un nouveau record d’Europe que je détenais déjà ! Je me repose demain, avant le 400m nage-libre face à la polonaise Pawlick, elle m’attend ! »