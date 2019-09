Championnat d’Europe de natation handisport: nouveau doublé pour Anita Fatis et Hayri Simsek

Pour cette 3e journée du Championnat d’Europe de natation IPC, les nageurs tricolores continuent de faire bonne figure dans le bassin de l’EuropaParkSport de Berlin. David Smétanine décroche l’argent (39’’03) sur 50m nage libre S4, tout comme Anita Fatis au 50m dos S5 (46’’64), alors que l’Orléanais Hayri Simsek remporte le bronze (43’’07) sur la même distance.

Le compteur de l’équipe de France passe à 10 médailles (2 d’or, 3 d’argent et 3 de bronze), La France perd malgré tout une place au classement des nations et se positionne actuellement 8e. C’est toujours l’Ukraine qui domine avec 47 médailles (dont 19 or) devant l’Angleterre (41 médailles dont 13 or).

La réaction d’Anita : « Aujourd’hui je suis contente, j’ai digéré la médaille de bronze de lundi, je gagne quasiment une seconde sur mon record personnel, j’étais bien. Le dos je l’ai travaillé et ça paye ! Je suis consciente qu’il reste du travail, mais j’ai de bonnes sensations ici à Berlin, il y a encore plein de choses à faire… »

La réaction de Hayri : « Je m’en suis bien sorti ! J’ai fait une belle course alors que ce n’est pas ma spécialité. Ça se joue à la touche, le hongrois était difficile à aller chercher. Deux médailles ça fait du bien, et pour celle là je n’étais pas persuadé d’y être ! Mais j’améliore mon record en finale, je suis heureux ! »