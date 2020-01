128 cavaliers en situation de handicap mental ou psychique se retrouvent en Ile-de-France les 17 et 18 mai.

Organisé pour la première fois en Ile-de-France par le Comité Régional du Sport Adapté et l’UCPA, le Championnat de France d’Équitation Sport Adapté 2012 est dédié aux cavaliers en situation de handicap mental ou psychique. Ce rendez-vous annuel très attendu des compétiteurs se tiendra les 17 et 18 mai au Centre équestre UCPA La Courneuve, situé en Seine-Saint-Denis (93). Ouvert au public, il accueillera 128 compétiteurs, 55 éducateurs spécialisés et une centaine de bénévoles venus de toute la France.

Le sport adapté permet d’offrir à toute personne handicapée mentale ou psychique, quels que soient ses désirs, ses capacités et ses besoins, la possibilité de pratiquer la discipline de son choix. 3 500 personnes en situation de handicap sont accueillies chaque année par l’UCPA, l’équitation y est le sport le plus pratiqué.

Les épreuves du Championnat sont ouvertes à trois divisions sportives réparties en fonction de l’autonomie des compétiteurs et par catégories d’âge (jeunes, seniors et vétérans). Sur deux jours, 7 épreuves différentes sont organisées :

• Division 1 : concours complet d’équitation (dressage, concours saut d’obstacles et cross)

• Division 2 : dressage et concours saut d’obstacles

• Division 3 : dressage et maniabilité

A l’issue du Championnat, 30 prix, répartis en fonction du handicap, du niveau technique et de l’âge, seront remis.