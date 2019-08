Les 20 et 21 Mars 2009 aura lieu le championnat de France de Lutte Adaptée à la salle polyvalente de Valognes (50). Il regroupe les meilleurs sportifs souffrant de handicap mental. Un rendez-vous incontournable pour les amateurs de Lutte et tous ceux désireux de découvrir le haut niveau du Sport Adapté.

Le Comité Régional du Sport Adapté de Basse-Normandie et la Fédération Française du Sport Adapté se rassemblent pour la deuxième édition du championnat de France de Lutte Adaptée le week-end du 20 et 21 Mars 2009 à la salle polyvalente de Valognes. Ce n’est pas moins d’une trentaine de catégories de poids qui seront présents, mettant aussi bien en compétition des cadets, des juniors, et des séniors. 80 de nos meilleurs lutteurs masculins et féminins seront réunis pour ces deux journées de combat. Les Ligues et Fédérations ont tous deux pour but d’organiser et de développer la pratique sportive pour toutes personnes ayant un handicap mental ou des déficiences psychiques ou comportementales.

Le début des pesées se fera le Vendredi 20 Mars à partir de 19h, et le lendemain sera consacré à la compétition. En fin de journée, les sportifs pourront être récompensés par une médaille mais surtout par la reconnaissance de tous. Une centaine de spectateurs sont attendus pour cet évènement, qui aura pour but de valoriser le niveau de performance des sportifs touchés d’un handicap mental.